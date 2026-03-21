L'attore statunitense si è spento ieri, 20 marzo 2026, all'età di 86 anni: ecco cosa aveva pubblicato pochi giorni prima.

Il re dell’Action di Hollywood, Chuck Norris, è morto all’età di 86 anni. L’attore, noto soprattutto per la serie Tv “Walker Texas Ranger“, pochi giorni prima di morire aveva pubblicato un video sui social. Ecco cosa aveva detto.

Morte Chuck Norris: addio al re dell’Action di Hollywood

Non se lo aspettava nessuno ieri, venerdì 20 marzo 2026, di leggere la notizia della morte di Chuck Norris, l’attore statunitense re dei film d’azione e star della serie Tv cult “Walker Texas Rangers.” Norris è morto all’età di 86 anni dopo essere stato ricoverato per un’emergenza medica a Kauai nelle Hawaii. Simbolo degli anni Ottanta e degli anni Novanta, solo pochi giorni prima di morire, Chuck Norris aveva pubblicato un video sui social, anche per questo nessuno si aspettava la notizia della sua morte. Ma ecco il suo ultimo messaggio.

Chuck Norris, l’ultimo straziante messaggio sui social pochi giorni prima della morte

Lo scorso 10 marzo Chuck Norris ha pubblicato quello che sarebbe stato il suo ultimo messaggio sui social, in occasione del suo 86esimo compleanno. Nel post un video dove si vede Norris allenarsi alla boxe, accompagnato dalla frase: “io non invecchio, salgo di livello.“ Poi ha aggiunto: “oggi compio 86 anni. Niente di meglio di un pò di divertimento in una giornata di sole per farti sentire giovane. Sono grato per un altro anno, per la buona salute e per la possibilità di continuare a fare ciò che amo. Grazie a tutti voi per essere i migliori fan del mondo. Il vostro sostegno negli anni ha significato per me molto di più di quanto possiate immaginare.”