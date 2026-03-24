Nel panorama della cultura italiana, Gino Paoli, oggi ricordato per la sua morte, resta una delle voci più significative della canzone d’autore e non solo. Accanto a una carriera musicale di grande rilievo, ha vissuto anche una breve esperienza politica tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, durante la quale ha cercato di portare nelle istituzioni temi legati alla cultura, ai giovani e alla valorizzazione del settore artistico.

L’esperienza politica di Gino Paoli

Nel 1987, Gino Paoli approda alla Camera dei deputati in un’Italia caratterizzata da una vita politica intensa e partecipata, con un’affluenza elettorale superiore all’88%. La legislatura vide candidati sorprendenti: dal regista Giorgio Strehler al calciatore Gianni Rivera, fino a volti noti della televisione come Gerry Scotti e Paolo Villaggio. Tra i Radicali spiccano figure come Domenico Modugno e Ilona Staller. Paoli viene eletto nelle file del Partito Comunista Italiano e poi aderisce al gruppo Indipendente di Sinistra, rimanendo fedele alla sua natura di persona libera e poco incline ai compromessi di partito. Racconta in seguito con onestà: “Non sono adatto… la politica vuole il compromesso, la mediazione, invece io sono uno molto diretto. Non riuscii a fare niente, ma ho imparato tanto”.

“Alla Camera dei Deputati”. Morte Gino Paoli: il retroscena sulla sua carriera politica

Durante il suo mandato, Paoli si concentrò soprattutto sul sostegno alla musica e alle arti. Nel 1988 propose una legge per valorizzare la musica leggera italiana, denunciando una carenza legislativa che portava la scena musicale nazionale a “isolamento e mortificazione”, costringendo gli artisti italiani a imitare stili stranieri. L’iniziativa prevedeva agevolazioni fiscali e maggior tutela del diritto d’autore.

L’anno successivo, il focus si spostò sui giovani, con proposte di incentivi e spazi dedicati all’attività artistica e culturale gestiti da under 30, sottolineando come la mancanza di opportunità potesse generare “situazioni di grave solitudine esistenziale”, terreno fertile per il disagio sociale. Nel 1990 arrivò un’ulteriore proposta: creare strutture per concerti e spettacoli nei comuni più grandi, per rafforzare la musica dal vivo e la cultura popolare.

Pur non ottenendo approvazione parlamentare, queste iniziative rimangono testimonianza dell’impegno dell’artista a portare nel dibattito politico i valori della creatività e della partecipazione culturale, incarnando la convinzione che la cultura sia uno strumento fondamentale di crescita sociale.