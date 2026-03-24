Gino Paoli oltre ad essere un famosissimo cantante e cantautore ha avuto una vita privata davvero intensa e ricca di avvenimenti, tra questi naturalmente il crearsi una famiglia e una parte di quella famiglia era formata dal figlio Giovanni.

Gino Paoli e suo figlio un rapporto aperto e vivo

Il rapporto tra Gino Paoli e suo figlio Giovanni è sempre stato aperto e positivo difatti non ha mai fatto mancare nulla ed anzi ha appoggiato le scelte che ha deciso di compiere nel corso della sua vita.

L’inizio nel mondo del padre, difatti ha composto musica per un determinato periodo salvo poi dedicarsi totalmente alla sua passione più grande ovvero il giornalismo.

Giovanni Paoli, questo il nome, aveva scritto per diverse riviste come Diva e Donna, Chi di cui è stato anche caporedattore e nell’ultimo periodo è stato direttore responsabile di Dillingernews rivista ideata da Fabrizio Corona e caporedattore di Lei Style.

La morte prematura nel 2025

Giovanni Paoli è venuto a mancare nel marzo del 2025 a seguito di un infarto, per questo motivo fu ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dove è spirato all’età di 60 anni.

Quel lutto ha sicuramente influito sull’umore di Gino, perdere un figlio in quel modo è devastante, ancor di più quando non ci sono state avvisaglie e quel figlio tanto amato godeva di ottima salute.

A proposito di figli, uno degli ultimi articoli scritti da Giovanni Paoli su Dillingernews, come riportato da Today.it era stato pubblicato in occasione del 90esimo compleanno del padre e parlava della scoperta di Giovanni di avere una sorella Amanda.

Lui è nato dalla relazione del padre con Anna Fabbri mentre Amanda è nata dal rapporto del cantautore con la star del cinema Stefania Sandrelli. Stesso padre e madri diverse, i due si sono conosciuti all’età di 8 anni, sono coscritti, nati entrambi nel 1964 a distanza di pochi mesi, e da quel momento hanno avuto un forte legame.

La stessa Amanda Sandrelli, aveva parlato del fratello a poche settimane dalla morte improvvisa al programma “Verissimo” e degli anni vissuti insieme nella stessa casa a Milano.