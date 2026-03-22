Giorgia Soleri contro gli haters: "Non sono incinta, sono malata. Questa è l...

Giorgia Soleri contro gli haters: "Non sono incinta, sono malata. Questa è l...

Giorgia Soleri, all’ennesima domanda indiscreta su una presunta gravidanza, si è sfogata sui social, mostrando la sua pancia gonfia in un video.

Giorgia Soleri e le domande su una presunta gravidanza

L’attivista e creatore milanese, nonché ex di Damiano David, Giorgia Soleri, ha risposto per le rime all’ennesimo commento sul suo corpo. In un video si vede Giorgia con la pancia gonfia e, come spesso accade, subito parte l’associazione pancia gonfia-gravidanza. Questa volta però l’attivista non è rimasta in silenzio, pubblicando sui social una lunga riflessioni sull’argomento, specificando subito di non essere incinta, ma malata. Ma ecco le parole di Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri contro gli haters: “Non sono incinta, sono malata. Questa è la mia pancia da…”

Giorgia Soleri ha mostrato sui social la sua pancia gonfia, facendo poi una lunga riflessione sui commenti fuori luogo. L’attivista infatti non è incinta ma soffre di una malattia troppo spesso banalizzata, ovvero l’endometriosi. Il gonfiore addominale è infatti uno dei sintomi di questa malattia, assieme a dolori lancinanti e anche al rischio di infertilità che oscilla tra il 40% e il 50%. Se ne parla troppo poco di endometriosi, e Giorgia, col suo post, ha voluto dare voce anche a tutte le donne che, come lei, soffrono di questa malattia: “non voglio essere bella, voglio essere ascoltata, creduta, curata. Voglio essere vista dal sistema sanitario e tutelata dalle istituzioni. Voglio più formazione, azione, sensibilizzazione. Voglio più ricerca, voglio una cura.”