La notizia della malattia di Bruce Campbell ha colpito profondamente il mondo del cinema di genere e i suoi fan storici. L’attore, simbolo dell’horror cult grazie alla saga di Evil Dead, ha scelto di parlare apertamente della propria diagnosi. Un annuncio diretto e senza filtri, con cui ha voluto informare il pubblico e chiarire che nei prossimi mesi le cure avranno la priorità sui suoi impegni professionali.

La carriera nel cinema e l’icona di Evil Dead

Il nome di Campbell resta indissolubilmente legato ad Ash Williams, protagonista della saga inaugurata da The Evil Dead, diretta da Sam Raimi e conosciuta in Italia come La casa. Il film del 1981 è diventato un cult, generando sequel come Evil Dead II e Army of Darkness, oltre alla serie televisiva Ash vs Evil Dead, che ha riportato l’attore nei panni dell’eroe armato di motosega. Nel tempo Raimi lo ha voluto anche in divertenti apparizioni nella trilogia di Spider-Man, consolidando un sodalizio artistico duraturo.

Tra i titoli più apprezzati della sua filmografia figura anche Bubba Ho-Tep, tratto da un racconto di Joe R. Lansdale, mentre nel memoir If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor ha ripercorso con autoironia la propria esperienza a Hollywood. Ora l’attenzione è rivolta a Ernie & Emma, commedia scritta, diretta e interpretata dallo stesso Campbell: veste i panni di un venditore di pere rimasto vedovo che intraprende un viaggio per esaudire le ultime volontà della moglie, un percorso tra ricordi e bilanci esistenziali. Un progetto che l’attore spera di presentare di persona, una volta superata la fase più impegnativa delle terapie.

La malattia di Bruce Campbell resa pubblica con un post sui social: “Ho il cancro”

Bruce Campbell, volto amatissimo dell’horror, ha spiazzato il pubblico annunciando di essere affetto da un tumore definito «curabile» ma non «guaribile». L’attore ha scelto i social per parlare direttamente ai suoi sostenitori, adottando un tono franco e personale. “Ciao a tutti, al giorno d’oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce “un’opportunità”, quindi diciamo così: anche io ne ho una“, ha scritto, spiegando di aver deciso di rendere pubblica la diagnosi prima che circolassero indiscrezioni. “Mi scuso se è uno shock: lo è stato anche per me“.

Campbell ha chiarito che le cure avranno la priorità assoluta: “Pubblico questo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare: le apparizioni, le convention e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto alle cure“. Ha escluso ulteriori dettagli clinici e ha ribadito di non cercare compassione: “Non sto cercando di fare compassione, né di ricevere consigli”.

Poi il messaggio rassicurante ai fan: “Non temete, sono un vecchio figlio di puttana e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po’. Come sempre, siete i fan più grandi del mondo e spero di vedervi presto!“. L’obiettivo dichiarato è recuperare energie nei prossimi mesi per poter accompagnare in autunno l’uscita del nuovo film Ernie & Emma.