Una terribile notizia ha scosso nelle ultime ore il mondo del calcio internazionale. Un ex calciatore, stella del football inglese, è stato infatti ricoverato in ospedale. A darne l’annuncio la famiglia.

“Ha il cancro”, mondo del calcio sotto shock: l’annuncio della famiglia

L’ex attaccante, nonché due volte Pallone d’Oro, Kevin Keegan, è stato ricoverato in ospedale nei giorni scorsi a causa di forti dolori addominali. A seguito di accertamenti, questo il comunicato della famiglia dell’ex attaccante: “Kevin Keegan è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti su persistenti sintomi addominali. Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento. Kevin è grato all’equipe medica per l’intervento e per le cure costanti. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti.”

Kevin Keegan ha il cancro: la reazione del mondo del calcio

L’ex stella del calcio inglese, nonché due volte Pallone d’Oro, Kevin Keegan, ha il cancro. Keegan è stato uno dei protagonisti indiscussi del calcio degli anni Settanta, in particolare con le maglie del Liverpool e dell’Amburgo. La sua carriera calcistica si è conclusa nel Newcastle, squadra di cui Keegan è diventato allenatore. Tra le squadre da lui allenate anche Fulham, Manchester City e anche la Nazionale inglese. Tantissimi i messaggi di vicinanza, con le sue ex squadre, Liverpool e Newcastle, che hanno postato sui rispettivi account social gli auguri di una pronta guarigione.