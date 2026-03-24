Oltre alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini quest’anno ha pubblicato due album, ovvero “Io Canto 2” e “Yo Canto 2″. Nel secondo ha realizzato una cover della famosa canzone di Shakira del 1996 “Antologia”. Ecco come ha reagito la pop star colombiana.

Laura Pausini canta “Antologia” di Shakira nell’album “Yo Canto 2”

Sono due gli album pubblicati quest’anno da Laura Pausini, reduce dall’esperienza sanremese come co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Si tratta di due album di cover, ovvero “Io Canto 2”, dove Laura interpreta vari brani del panorama musicale italiano, come “La Mia Storia Tra le Dita” di Gianluca Grignani e “16 marzo” di Achille Lauro, e “Yo Canto 2”, dove invece la cantante romagnola canta brani del repertorio latino, tra cui “Antologia” di Shakira, canzone del 1996 contenuta nel terzo album in studio della pop star colombiana, “Pies Descalzos”. Ma, come ha reagito Shakira alla cover della Pausini?

Laura Pausini canta Antologia: la reazione di Shakira sorprende tutti

Laura Pausini, come visto, ha cantato “Antologia” di Shakira. La pop star colombiana ha già ascoltato il pezzo e ha voluto subito congratularsi con la cantante romagnola, scrivendo un post su Instagram con tanto di tag: “Laura sei così e così bella! Dentro e fuori! Grazie per questo onore che mi fai, la tua voce in Antologia è sublime. L’America latina ti ama e io inclusa! Ti chiamo in privato!” Insomma, Shakira ha apprezzato eccome la cover della Pausini!