Ospite di Verissimo, Ilona Staller ha confessato di aver raccontato una serie di bugie agli autori dell’Isola dei Famosi. L’ex attrice porno ha mentito per difendere, in parte, il figlio Ludwing Koons, da lei stessa denunciato per droga.

Ilona Staller: le bugie agli autori dell’Isola dei Famosi

Ilona Staller, ospite di Verissimo, è tornata a raccontare della denuncia del figlio Ludwing Koons ai Carabinieri. L’ex attrice porno è stata costretta a farlo perché il ragazzo è entrato nel tunnel della droga. E’ proprio in merito a questa dipendenza che si è vista costretta a raccontare una serie di bugie agli autori dell’Isola dei Famosi. Ha ammesso:

“È triste dirlo davanti ad una telecamera, ma ho tentato in tutti i modi di non farlo capire alla gente. Ci hanno chiamati per andare a L’Isola dei Famosi insieme e al provino sono andata da sola, come potevo portarlo lì? Cosa poteva combinare in astinenza? So che porta dolori muscolari, stanno male e non c’e niente da fare. Ma all’autrice ho detto che lui non poteva partecipare perché aveva molto lavoro, non ho detto la verità”.

Ilona Staller: dalle bugie agli autori dell’Isola alla denuncia del figlio

Ilona Staller ha mentito agli autori dell’Isola dei Famosi perché non voleva confessare la dipendenza del figlio, Qualche tempo dopo, però, non ha potuto fare altro che far arrestare il pargolo. L’ex attrice ha raccontato:

“Preferisco avere mio figlio in vita in un altro Paese piuttosto che sotto terra a Roma. Sicuramente se fosse morto sarei morta anche io. E non è facile aiutare i figli in questo senso. Adesso sta in America, fa una nuova vita, il padre lo sta aiutando a disintossicarsi. Non so a che età abbia effettivamente cominciato. Forse avrà avuto delle amicizie sbagliate. (…) Io voglio solo il suo bene, non voglio che muoia per overdose. Spero che questa cosa si risolva, anche facendo una cura di medicinali. Quando ho deciso di denunciare era per fermarlo, per salvarlo e per salvare anche me, avevo paura. Ludwig l’ho avuto a 41 anni, è stato voluto. Penso di aver dato tutto il mio amore, ho rinunciato a tante cose. Gli ho dato la mia vita”.

Ilona Staller oggi: di cosa vive?

In merito alla sua vita di oggi, Ilona Staller ha raccontato: