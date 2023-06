Ilona Staller ha fatto arrestare suo figlio: cos'è successo

Ilona Staller avrebbe denunciato suo figlio Ludwig Koons alla polizia di Roma Capitale perché lui l’avrebbe minacciata con un teaser detenuto illegalmente.

Ilona Staller denuncia suo figlio

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni circolate in rete, Ilona Staller avrebbe chiamato la polizia dopo che suo figlio, Ludwig Koons, avrebbe cercato di minacciarla con un teaser. Una volta raggiunto dalle forze dell’ordine, Koons sarebbe stato accompagnato nell’appartamento, dove avrebbe affermato: “È falso. Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”.

Stando a quanto riferito dalla Staller, il figlio avrebbe usato il teaser in questione per pretendere che lei gli desse del denaro. Al momento a Koons sarebbe stato dato il divieto assoluto di dimora nella Capitale, misura cautelare decisa al termine dell’udienza per direttissima. In tanti sono in attesa di saperne di più in merito alla vicenda, ma al momento Ilona Staller non ha proferito alcuna parola in merito alla questione. Di recente la cantante aveva rivelato di avere alcuni debiti economici e per questo aveva messo all’asta alcuni degli oggetti a lei appartenuti.