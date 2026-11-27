Tragedia sull’autostrada A24 Roma-Teramo, dove Andrea Vernarelli, 40enne originario di Tivoli, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava fuori dalla propria vettura, ferma in seguito a un incidente. Nell’impatto è morto anche il suo amato cane, che era con lui. La dinamica dello schianto, avvenuto tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, è ancora al vaglio della polizia stradale.

La carambola tra quattro auto, le indagini sulla dinamica dell’incidente

L’investimento avrebbe provocato una carambola che ha coinvolto complessivamente quattro vetture, compresa la Fiat Panda di Vernarelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Strada dei Parchi e gli operatori del 118, ma per il 40enne e il suo cane non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto che avrebbe colpito la vettura dell’uomo è stato medicato sul posto, mentre gli occupanti degli altri due mezzi coinvolti sono rimasti illesi.

Gli agenti della polizia stradale dell’Aquila hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è anche quello relativo all’impatto fatale: gli investigatori dovranno stabilire se Vernarelli sia stato investito direttamente dall’auto sopraggiunta oppure se sia stato colpito dalla sua stessa Fiat Panda dopo il tamponamento.

La salma è stata messa a disposizione della Procura di Avezzano, che coordina gli accertamenti. Originario di Tivoli, ma residente a Roma, Vernarelli aveva fondato e dirigeva una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di impianti fotovoltaici. Amava il trekking, la montagna e il calcio, ed era un grande tifoso della Lazio. Il suo cane era un compagno inseparabile, presente anche durante le escursioni.

Andrea Vernarelli morto sull’A24 insieme al suo cane: travolti dopo essere scesi dall’auto

Aveva 40 anni ed era originario di Tivoli Andrea Vernarelli, l’uomo morto nella tarda serata di mercoledì 25 novembre in un grave incidente stradale lungo l’autostrada A24 Roma-Teramo, in direzione della Capitale. La tragedia si è consumata nel tratto compreso tra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, nel territorio della provincia dell’Aquila, all’altezza del chilometro 61.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, come riportato da Roma Today, il 40enne stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo, le cui cause sono ancora da accertare. Dopo essersi fermato con la vettura ormai impossibilitata a proseguire, sarebbe sceso dall’abitacolo insieme al suo cane per verificare le condizioni dell’auto. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto un altro veicolo che, per ragioni ancora da chiarire, lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo. Nell’impatto è rimasto ucciso anche l’animale, che si trovava accanto al suo proprietario.