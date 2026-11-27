Firenze, 27 nov. (askanews) – Trasformare i ricordi personali in immagini per sensibilizzare sull’Alzheimer e sull’importanza della diagnosi precoce. È l’obiettivo di “The Memory Radio Station”, l’installazione promossa dall’azienda farmaceutica Lilly – impegnata da 30 anni nella ricerca sulla patologia – insieme allo studio creativo Domestic Data Streamers.”L’Alzheimer non è un’inevitabile conseguenza dell’invecchiamento, ma una patologia che va conosciuta e affrontata.

Parlare di memoria e di salute del cervello aiuta a riconoscerne precocemente i sintomi e a confrontarsi con il proprio medico. Oggi, grazie alla scienza, abbiamo la possibilità di affrontare questa malattia anche attraverso nuovi strumenti di intelligenza artificiale” ha dichiarato Federico Villa, Ass. Vice President Corporate Affairs Lilly Italy Hub.Al centro dell’iniziativa il messaggio “In ogni ricordo c’è un motivo per agire”, che richiama l’attenzione sui primi segnali della malattia e sulla tutela della memoria come patrimonio personale e collettivo.”Il medico di famiglia è la prima persona che incontra chi ha un disturbo di Alzheimer e ha un compito fondamentale: inquadrarlo, diagnosticarlo precocemente e indirizzarlo ai centri specialistici per la cura.

Deve poi occuparsi, quando il paziente rientra – trattato o meno – di seguire lui e la famiglia per garantire le migliori condizioni possibili di assistenza e cura” ha aggiunto Ovidio Brignoli, Presidente di Fondazione Simg (Società Italiana di Medicina Generale).Dopo diverse tappe europee, il progetto approda per la prima volta in Italia partendo da Firenze: inaugurata in piazza Bambine e Bambini di Beslan, l’installazione resterà aperta gratuitamente fino al 29 novembre ore 13.00.”Per Firenze e per la Toscana questo progetto in Italia significa dare concretezza a quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione: la salute come diritto fondamentale del cittadino.

L’aggettivo ‘fondamentale’ compare una sola volta nella nostra Carta, proprio nell’articolo 32 e soltanto per la salute. E questo progetto va esattamente in questa direzione” ha concluso Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.All’interno del Radio Booth, in sessioni individuali su prenotazione di circa 30 minuti, i visitatori raccontano un ricordo guidati da un host e da un esperto di intelligenza artificiale: grazie alla metodologia “Synthetic Memories”, l’AI generativa elabora persone, luoghi ed emozioni del racconto restituendo una o due immagini in formato polaroid, così come il ricordo viene percepito dalla persona.