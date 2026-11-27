Milano, 27 nov. (askanews) – Il Costa Rica ha negato l’ingresso alla relatrice dell’Onu Francesca Albanese, invitata nel Paese per un dottorato honoris causa dall’Università pubblica del Costa Rica. Il governo ha motivato la decisione adducendo questioni di sicurezza nazionale.”La Polizia Professionale dell’Immigrazione ha negato l’ingresso a questa persona in base a quanto previsto dalla Legge Generale sull’Immigrazione e gli Stranieri, poiché su di lei grava una segnalazione internazionale per legami con atti terroristici” ha detto senza altri dettagli Omer Badilla capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri.La Corte Costituzionale al momento ha sospeso la decisione del governo in attesa di esaminare il ricorso presentato a nome della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.Albanese è bloccata in aeroporto da dove ha postato una foto della sala d’attesa scrivendo “qui è dove passerò la mia prima notte in Costa Rica”.

“È una vergogna quanto accaduto”, ha commentato.