Bruxelles, 27 nov. (askanews) – “Si tratta di un processo negoziale, è normale che le diverse parti inizino a sottolineare e a definire la propria posizione di partenza. Tutti sanno che non possiamo deludere l’Europa e che dobbiamo disporre di un nuovo bilancio a partire dal 1° gennaio 2028. Per farlo, dobbiamo raggiungere un accordo definitivo entro la fine di quest’anno, e per questo tutti devono impegnarsi”.

Così, al termine del vertice straordinario dei Ventisette sul bilancio 2028-2034, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che ha difeso il formato dei piccoli gruppi di lavoro. Nonostante la seduta fiume di 14 ore a Bruxelles non ci sono stati passi avanti nella trattativa sul Quadro finanziario pluriennale 2028-2034.

Adesso il prossimo appuntamento è per il Consiglio europeo del 17 dicembre.