Il femminicidio di Ionela Miruna Girneata, la 23enne uccisa dal fidanzato Andrea Nardini, 25 anni, nella loro abitazione di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, è ancora al centro delle indagini. La giovane sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente e tra le ipotesi c’è quella di un manubrio da palestra.

Gli investigatori hanno sequestrato alcuni pesi trovati nella villetta per individuare l’arma utilizzata.

Ionela Miruna Girneata uccisa dal fidanzato in casa: i sei anni di convivenza e la gelosia

Dopo aver lasciato l’abitazione, Nardini ha percorso circa 70 chilometri a bordo della sua Giulietta blu, raggiungendo il viadotto Lora dell’autostrada A1, a Barberino del Mugello.

Qui ha incendiato l’auto, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e si è lanciato dal cavalcavia. Si tratta dello stesso punto in cui, il 3 settembre scorso, era stata uccisa Lorena Isceri dall’ex compagno Federico Vella, che poi si era tolto la vita.

Intanto, emergono particolari sulla relazione tra Nardini e Ionela: stavano insieme da giovanissimi e convivevano da circa sei anni.

La ragazza, soprannominata «Miru», lavorava come corriere. L’amica Alessia Bivolaru l’ha descritta come una persona semplice, tranquilla e riservata, raccontando che negli ultimi tempi aveva smesso di condividere sui social aspetti della propria vita sentimentale. Secondo il suo racconto, il fidanzato era geloso e l’aveva progressivamente allontanata da diverse persone.

Ionela Miruna Girneata uccisa dal fidanzato, si cerca l’arma del delitto: sequestrati alcuni pesi da palestra

La tragedia il 26 novembre 2026 a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, dove Andrea Nardini, 25 anni, ha ucciso la compagna Ionela Miruna Girneata, di 23 anni, all’interno dell’abitazione che condividevano da diversi anni. La giovane, secondo quanto riportato dal Corriere, sarebbe stata colpita violentemente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un manubrio utilizzato per il sollevamento dei pesi. Proprio quest’ultimo elemento rappresenta uno degli aspetti più inquietanti della vicenda: secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe stata utilizzata un’arma da taglio o da fuoco, ma un attrezzo normalmente impiegato per l’attività fisica, trasformato in uno strumento mortale.

A dare l’allarme è stato lo stesso venticinquenne, che intorno alle 8:30 ha contattato il numero di emergenza 112, indicando ai soccorritori l’indirizzo dell’abitazione e sostenendo inizialmente che si fosse trattato di un incidente. Durante la telefonata avrebbe anche manifestato l’intenzione di togliersi la vita: «La mia ragazza è morta, andate lì, via Roma 45, Ponte a Buggiano. È stato un incidente. Non devono trovarla i miei nonni. Io mi uccido». I sanitari e i vigili del fuoco sono arrivati poco dopo, ma per Ionela non c’era ormai più nulla da fare.