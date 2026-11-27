Il giudice della Corte costituzionale Giovanni Pitruzzella ha presentato a Roma il libro L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia, nella sede di Palazzo Wedekind, in Piazza Colonna. L’evento, a partire dalle ore 17:30, è stato organizzato dalla Fondazione AISES e dalla SPES Academy Carlo Azeglio Ciampi, con il supporto di Comin & Partners.

Il volume affronta il cambiamento dell’ordine internazionale e il futuro delle democrazie.

La presentazione si è svolta come un dibattito sull’attuale crisi internazionale e sul ruolo dell’Unione Europea.

L’Europa davanti al nuovo mondo

Secondo Pitruzzella, il mondo è cambiato e l’Europa deve adeguarsi, senza reagire con nostalgia. Il giudice ha indicato il bivio: sedersi al tavolo con le grandi potenze oppure finire nel menu.

Quando parla di Europa, ha precisato, intende le istituzioni europee e gli Stati membri.

Pitruzzella ha osservato che probabilmente non c’è il tempo di cambiare i trattati, ma che attraverso interpretazioni evolutive l’Unione sta assumendo nuovi compiti e responsabilità per affrontare le sfide del secolo. Ha aggiunto che gli Stati europei, considerati singolarmente, sono troppo piccoli e devono aggregarsi, richiamando il ruolo geopolitico dell’Europa e il tema degli approvvigionamenti energetici.

Integrazione e democrazie nazionali

Il giudice ha sostenuto la necessità di mantenere un equilibrio tra una maggiore integrazione e la tutela delle democrazie nazionali, perché la democrazia vive soprattutto nella dimensione locale, negli Stati.

La proposta indicata da Pitruzzella prevede che l’Europa faccia di più dove è necessario e di meno negli altri campi, lasciando questi ultimi alle democrazie nazionali. Ha parlato di integrazione a geometria variabile, con gli Stati d’accordo che vanno avanti in un’Europa a cerchi concentrici.

Il dibattito con i relatori

Alla presentazione hanno partecipato Giuseppina Rubinetti, Alessandro Azzoni, Luigi Di Maio, le ambasciatrici e gli ambasciatori di Francia e Spagna Anne-Marie Descôtes e Miguel Fernández-Palacios, Marco Minniti e il docente Francesco Clementi. Rubinetti ha sottolineato il valore del libro come spunto di riflessione sul ruolo dell’Unione, senza mettere da parte le identità nazionali dei 27 Stati. Valerio De Luca, presidente della Fondazione AISES, ha concluso il dibattito.