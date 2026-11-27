Un drammatico omicidio si è consumato nella notte a Trieste, dove un uomo di 65 anni è stato ucciso all’interno della propria abitazione in via Flavia. A colpirlo con una coltellata alla gola sarebbe stato il figlio, che poco dopo avrebbe contattato il 112 pronunciando una frase agghiacciante: «Ho ucciso mio padre».

Omicidio a Trieste, 65enne ucciso con una coltellata alla gola: il figlio chiama il 112 e confessa

Una drammatica vicenda familiare si è verificata nella notte a Trieste, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione di via Flavia. Come riportato da Fanpage, a colpirlo mortalmente sarebbe stato il figlio, che al termine dell’aggressione avrebbe contattato personalmente il numero unico di emergenza per segnalare quanto accaduto.

«Ho ucciso mio padre»: queste le parole che il giovane avrebbe pronunciato durante la telefonata al 112, chiedendo di fatto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

La vittima sarebbe stata raggiunta da una coltellata alla gola, una ferita estremamente grave che avrebbe provocato una forte emorragia. Quando il personale sanitario del 118 ha raggiunto l’appartamento, per il 65enne non c’era ormai più alcuna possibilità di salvarlo.

Il figlio arrestato dalla Polizia, indagini in corso per ricostruire il movente

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’abitazione di via Flavia sono arrivati gli agenti delle Volanti della Questura di Trieste, affiancati dagli investigatori della Squadra Mobile e dagli specialisti della Polizia Scientifica. Questi ultimi hanno effettuato gli accertamenti tecnici all’interno dell’appartamento, alla ricerca di elementi utili a ricostruire le circostanze dell’omicidio e i momenti precedenti all’accoltellamento.

Il figlio è stato fermato dagli agenti e arrestato dopo il loro arrivo. Rimangono ancora diversi interrogativi sulla tragedia, a partire dalle ragioni che avrebbero portato il giovane ad aggredire mortalmente il padre. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire se tra i due ci fossero stati contrasti o discussioni prima del delitto e per ricostruire l’esatta sequenza degli avvenimenti. Al momento, il movente non risulta ancora chiarito.