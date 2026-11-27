Un tribunale della regione russa di Tambov, nella Russia centrale, ha condannato l’ex governatore Maxim Yegorov a 11 anni di carcere per aver accettato grandi tangenti. La notizia è stata diffusa venerdì dai media statali russi.

Secondo l’accusa, tra il 2022 e il 2024 Yegorov avrebbe ricevuto circa 84 milioni di rubli, pari a un milione di dollari, tra denaro contante, beni e servizi, dal suo amico Roman Stefanov, che all’epoca guidava la controllata di Gazprom nella regione di Tambov.

La sentenza e le pene accessorie

Yegorov dovrà scontare la pena in un carcere di massima sicurezza. Il tribunale gli ha inoltre inflitto una multa di 406 milioni di rubli, pari a 4,9 milioni di dollari, e il divieto di ricoprire cariche pubbliche per 10 anni. I beni dell’ex governatore sono soggetti a confisca.

La procura aveva chiesto una condanna a 14 anni.

Yegorov ha negato le accuse di corruzione durante il processo.

Gli intermediari condannati

Il giudice ha condannato anche altri due imputati, ritenuti intermediari nel sistema di tangenti. Sergei Aganov, ex vicedirettore generale di Gazprom Mezhregiongaz Tambov, ha ricevuto otto anni di carcere e una multa di 21 milioni di rubli.

Alexander Solomatin è stato condannato a sette anni e a una multa di 19 milioni di rubli. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli.

La carriera e l’arresto

Prima di arrivare a Tambov, Yegorov era stato capo ispettore statale per l’edilizia abitativa della Russia. Nell’ è stato nominato governatore facente funzioni e nel ha vinto le elezioni. Nel ha annunciato le dimissioni. È stato arrestato nella sua abitazione nel e da allora si trova in custodia cautelare in carcere.