"Chiara Ferragni mi ha umiliato", l'attacco del noto vip: chi è e cos'ha det...

"Chiara Ferragni mi ha umiliato", l'attacco del noto vip: chi è e cos'ha det...

Il documentario dove Chiara Ferragni racconta come ha vissuto alcuni momenti significativi della relazione con Fedez, sino alla separazione la relativa caduta dell’influencer e imprenditrice italiana è entrato immediatamente in tendenza nella piattaforma di contenuti video dove è stato pubblicato e da quel momento anche le persone dello spettacolo che lo hanno visto hanno voluto commentarlo, tra queste una persona che sostiene di essere stata danneggiata dalla stessa Ferragni.

Chiara Ferragni e l’incontro mai realizzato con Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni all’interno del documentario parla di una presunta intervista con Selvaggia Lucarelli, nota giornalista di gossip e opinionista televisiva, che però non si è mai realizzata, il motivo lo ha dichiarato lei stessa.

Ci sarebbe stata una persona che Chiara con parole sue ha definito “che proprio non stimo” che avrebbe fatto in modo di farle incontrare e proprio la presenza di questa persona nel ruolo di intermediario avrebbe fatto saltare l’incontro, perché continua Chiara “se me lo avesse chiesto direttamente lei di vederci, avrei accettato”.

Tutti si sono chiesti chi fosse questa persona che ha impedito il confronto tra le due, infatti il nome non è stato fatto da Chiara Ferragni e l’identità è rimasta nascosta.

Chiara Ferragni, il vip non nominato è Parpiglia che si difende via social

La persona che Chiara Ferragni non ha nominato all’interno del documentario è Gabriele Parpiglia, noto giornalista e persona in stretto contatto con i VIP in Italia.

Lui essendosi riconosciuto nella descrizione ha voluto commentare quello spezzone sui social ed ha usato toni pesanti – “Il mio nome lo potevi fare, in quel periodo ci sentivamo, lo hai dimenticato Chiara vero?” Difatti Chiara stessa ha parlato di una persona che “ha scritto articoli diffamatori su di te quasi ogni giorno”.

Lui in questo caso ha dichiarato di non averne mai scritto articoli diffamatori nei suoi confronti e che se avesse voluto avrebbe potuto contattare direttamente Selvaggia. La chiusura è importante, come riporta The Social Post, “Tu però ti nascondi. Umili la mia persona senza nominarla “.