A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, spunta un nuovo racconto che riporta l’attenzione su quanto sarebbe accaduto la mattina del 13 agosto 2007. Secondo quanto ricostruito da Il Giornale, una donna ascoltata dalla Procura di Pavia avrebbe riferito che la notizia della morte di una giovane ragazza di Garlasco circolava già in un ristorante di Dorno, prima ancora che il corpo della ventiseienne venisse trovato da Alberto Stasi.

La testimonianza è stata raccolta nel pomeriggio del 26 novembre, quando la donna è stata ascoltata dai magistrati per oltre due ore come persona informata sui fatti. Il suo racconto potrebbe aggiungere un nuovo elemento alla ricostruzione di quelle ore, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per verificare quanto riferito e individuare le persone che avrebbero parlato della morte della ragazza.

Garlasco, la testimonianza della cuoca di Dorno: cosa sarebbe successo al ristorante

A parlare davanti ai magistrati è stata una cuoca che quel giorno si trovava in un locale di Dorno insieme ad alcune colleghe. Le donne erano impegnate a preparare il buffet per il pranzo, mentre nella sala alcuni clienti avrebbero già discusso della morte di una giovane di Garlasco.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Giornale, la conversazione sarebbe avvenuta in una fascia oraria compresa tra le 12.15 e le 13. In quel momento, dunque, alcune persone avrebbero già saputo che una ragazza era morta, nonostante il corpo di Chiara Poggi sarebbe stato scoperto soltanto più tardi.

La testimonianza richiama anche un altro episodio tornato al centro dell’attenzione nell’estate del 2025. L’ex difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati, aveva infatti parlato del ricordo del “sole di mezzogiorno” e di alcune voci che avrebbe sentito tra le bancarelle della fiera di Vigevano. Il nuovo racconto si inserisce in questo filone di testimonianze e ricordi sulla possibile circolazione anticipata della notizia.

All’uscita dalla Procura, la donna ha raccontato ai microfoni di Storie Italiane di aver chiarito diversi aspetti della vicenda: “Abbiamo puntualizzato tante, tante cose, tutto attinente a quello che io ho sempre detto“.

Quando le è stato chiesto cosa fosse stato ricostruito durante l’audizione e quali persone fossero presenti al ristorante, ha spiegato di aver fornito alcuni nominativi: “Ho fatto i nomi di chi era con me e adesso ci penseranno loro a contattare le persone“.

Il caso Garlasco e la nuova ricostruzione degli orari

La testimonianza arriva mentre il caso di Garlasco continua a essere al centro di nuovi accertamenti giudiziari. Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia, che ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, indicato dagli inquirenti come unico responsabile dell’omicidio, il delitto si sarebbe svolto in più fasi tra le 9.45 e le 10.30 del 13 agosto 2007.

Il corpo di Chiara Poggi, invece, venne trovato soltanto alle 13.50 da Alberto Stasi, sulle scale della cantina della villetta di via Pascoli. È proprio la distanza tra l’orario ipotizzato per il delitto e quello del ritrovamento a rendere particolarmente importante il racconto della cuoca, che riferisce di conversazioni sulla morte di una giovane già durante la fascia del pranzo.

Naturalmente, quanto dichiarato dalla testimone dovrà essere verificato dagli investigatori. I nomi delle persone presenti nel locale potrebbero permettere agli inquirenti di ricostruire meglio la conversazione e capire se qualcuno fosse effettivamente a conoscenza della morte di Chiara prima del ritrovamento del corpo.

Al termine dell’audizione, la donna ha anche spiegato di sentirsi più tranquilla dopo aver raccontato nuovamente ciò che ricordava. “Eh, mi sento meglio, meglio nel senso di più leggera“, ha dichiarato. Poi ha rivolto un appello a chiunque possa avere informazioni utili: “Se qualcuno sa, parli, perché ci sia giustizia finalmente. Fatelo per Chiara“.