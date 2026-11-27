Ehhh si, l’uomo ha una particolare predisposizione a individuare un problema e invece di risolverlo, lo celebra, ne fa un momento di condivisione sterile o di contrapposizione tra due fazioni e nel mentre se ne discute la soluzione si allontana sempre più.

Il caso: il 25 novembre giornata internazionale (notate bene internazionale) per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite (notate bene Nazioni Unite).

Ora la prima cosa che mi verrebbe da dire, ma perché non una giornata per l’eliminazione della violenza punto. Perché agli uomini è concessa? Non possiamo lavorare tutti per eliminare la violenza in tutte le sue forme, con leggi, sanzioni, eliminiamo le guerre, deponiamo tutte le armi, al momento attuale sembra utopico.

Perché non riusciamo ad estirpare il caino che è in noi, troppo difficile?

Tutte le religioni, quasi tutte, hanno gli stessi principi: sii un uomo/donna retto, non fare ad altri del male, si generoso e accogliente. E’ così difficile metterlo in pratica? Si! Perché quando seguiamo quella via o diventiamo martiri o ci adeguiamo alle nefandezze degli altri.

Però uno sforzo comune potremmo pur farlo, no?

Ma torniamo all’eliminazione della violenza contro le donne. Le donne scendono in piazza, l’abbiamo visto, contro il patriarcato bianco occidentale, reo di troppi femminicidi in Italia, ovviamente dobbiamo lavorare perché non ce ne sia neanche uno ma vediamo le statistiche. Nel mondo questa è la situazione per 100.000 donne:

Africa: 2,9

2,9 Americhe: 1,4

1,4 Oceania: 1,1

1,1 Asia: 0,6

0,6 Europa: 0,5

E ora facciamo un confronto tra paesi europei:

Paese Tasso per 100.000 donne Posizionamento rispetto alla media UE Lettonia 1,80 Il tasso più alto dell’UE (oltre 4 volte la media) Lituania 1,14 Molto superiore alla media Austria 0,64 Superiore alla media Germania 0,60 Superiore alla media Ungheria 0,58 Superiore alla media Media Unione Europea 0,42 Standard di riferimento europeo Italia 0,32 Sotto la media europea Spagna 0,25 – 0,30 Sotto la media europea Grecia 0,20 – 0,25 Tra i tassi più bassi d’Europa

Quindi cominciamo a capire che abbiamo un tasso basso rispetto ad altri paesi, ma entriamo più nel dettaglio, abbiamo anche un altro parametro in Italia, gli stranieri sono circa il 9% della popolazione ma commettono il 40%* dei reati contro la persona e il 39%* delle violenze sessuali. (*fonte statistiche Sole 24 ore)

Ma allora perché, questo accanimento contro il patriarcato bianco invece di essere contro la violenza in generale, andando ad attivarsi dove essa si sviluppa. Perché le femministe, nella giornata contro la violenza sulle donne, assaltano e fanno violenza verso l’associazione Pro vita, che ha dalla sua il torto magari di difendere un concetto di famiglia antiquato ma senza far del male a nessuno. Perché nelle loro manifestazioni slogan di violenza contro altre donne? Perché difendere il diritto del corpo solo quando quel corpo aderisce all’ideologia. Perché non andare a manifestare sotto l’ambasciata iraniana, dove il governo ha commissionato 74 FRUSTATE alla giovane cantante Parastoo Ahmadi rea di aver cantato senza velo.

Perché non fare una “flottiglia o terriglia” verso l’Afghanistan dove il governo dopo aver tolto ogni diritto alle donne vuole toglierle anche il nome e chiamarle tutte simpaticamente Bibi, non più come essere umano ma come un animale evoluto. Bello il tuo Bibi me ne prendo uno anche io.

Perché non cominciare a limitare una cultura dove la legge permette di picchiare la donna se non è obbediente. Perché l’ideologia deve far fallire i buoni propositi.

Perché un giudice DONNA in Italia ha liberato (con obbligo di firma bla bla) uno straniero che ha palpeggiato una minorenne perché dettosi pentito, sarebbe stato un segnale, una luce per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Vogliamo fare la giornata “Internazionale” contro la violenza sulla donna, bene, mettiamo le basi per cui nessuna donna, nel mondo, debba subirla.