Venerdì 27 novembre il musicista e compositore Santino Spinelli, in arte Alexian, interverrà al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Sarà la prima volta che un rom italiano prende la parola all’Onu.

L’intervento si inserisce nella 19ma edizione del Forum sulle minoranze, che si svolge il 26 e il 27 novembre.

Il discorso di Spinelli è previsto nella mattinata di venerdì.

Il contenuto del discorso

Spinelli parlerà del riconoscimento dell’identità culturale e linguistica della popolazione romanì, del superamento degli stereotipi e delle discriminazioni e della partecipazione delle minoranze ai processi decisionali.

«Il riconoscimento non può fermarsi alla cultura». Secondo Spinelli, il riconoscimento deve riguardare anche le condizioni di vita: accesso all’istruzione, al lavoro e ai servizi, partecipazione alle decisioni pubbliche e possibilità di vivere senza discriminazioni.

Spinelli chiede di superare «un’abitudine ancora molto diffusa: parlare dei Rom senza coinvolgere i Rom». «Non chiediamo che altri parlino al nostro posto», afferma, e aggiunge che la comunità vuole che la sua voce sia ascoltata e rispettata.

La delegazione romanì e il profilo di Spinelli

Con Spinelli interverrà Maria Deborah Cieri, consigliera comunale di Atessa (Chieti), prima romni italiana a intervenire in questo contesto, portando la sua esperienza di partecipazione alla vita delle istituzioni.

Spinelli è presidente nazionale dell’associazione Them Romano, con sede a Lanciano (Chieti). È vicepresidente dell’International Romani Union, con sede a Riga (Lettonia), e membro dell’Osservatorio nazionale sulle minoranze, di ERGO e dell’Istituto di Arte e Cultura Romani (ERIAC) di Berlino.

Le congratulazioni della Regione Abruzzo

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, si è congratulato con il musicista: «Con la musica e l’insegnamento Santino Spinelli ha fatto conoscere la cultura romanì». Marsilio ha aggiunto: «Lanciano e l’Abruzzo sono orgogliosi di te».

L’intervento di venerdì 27 novembre sarà il primo di un rom italiano all’Onu, quindi nella giornata si conoscerà il contenuto completo del discorso.