Una vincita da sogno si è trasformata in un incubo nel giro di appena sei giorni. Un uomo aveva appena vinto un milione di dollari alla lotteria, ma la sua fortuna è durata pochissimo: gli agenti dell’immigrazione statunitense lo hanno arrestato dando esecuzione a un ordine di espulsione emesso oltre dodici anni prima.

A portare le autorità sulle sue tracce sarebbe stata proprio la riscossione del premio.

Protagonista della vicenda è Ariel Antonio Velasquez-Morales, cittadino salvadoregno fermato a Boston, nel Massachusetts. L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale che si occupa dei controlli sull’immigrazione negli Stati Uniti. Una storia dai risvolti paradossali, nella quale una vincita milionaria ha finito per attirare l’attenzione delle autorità sulla posizione irregolare dell’uomo.

Vince un milione alla lotteria, ma la fortuna dura solo sei giorni

Il biglietto vincente era stato acquistato il 18 novembre in un punto vendita del quartiere di East Boston. Si trattava di un gratta e vinci da 10 dollari chiamato “$2,000,000 50X Cashword“. Con quel tagliando, Velasquez-Morales aveva ottenuto un premio da un milione di dollari, una somma che avrebbe potuto cambiargli la vita.

L’uomo aveva scelto di riscuotere il denaro in un’unica soluzione, rinunciando al piano di pagamento previsto per il premio. Questa decisione ha comportato una riduzione dell’importo: tra tasse e trattenute, avrebbe ricevuto circa 650mila dollari. Una cifra comunque molto importante, che però non gli ha permesso di evitare l’intervento delle autorità federali.

L’arresto è avvenuto martedì, nel quartiere di East Boston, appena sei giorni dopo l’acquisto del biglietto vincente. A confermare l’operazione è stata la stessa ICE attraverso un comunicato pubblicato sui social. Secondo quanto riferito dall’agenzia, la riscossione della vincita avrebbe rappresentato l’elemento decisivo per individuare l’uomo e procedere al fermo.

“Sembra che la sua fortuna sia finita“, ha commentato Micah Bock, vicedirettore degli affari pubblici dell’ICE, in una dichiarazione riportata dal Boston Globe. Una frase che riassume il paradosso della vicenda: il premio che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di una nuova vita si è trasformato nell’elemento che ha preceduto l’arresto.

L’ordine di espulsione risaliva al 2014

Secondo la ricostruzione delle autorità statunitensi, Ariel Antonio Velasquez-Morales era entrato illegalmente negli Stati Uniti il 15 maggio 2013. Meno di un anno dopo, il 24 aprile 2014, un giudice dell’immigrazione aveva emesso nei suoi confronti un ordine di espulsione. Il provvedimento era rimasto in sospeso per oltre dodici anni, fino all’arresto avvenuto dopo la vincita alla lotteria.

Il caso ha riportato l’attenzione anche sulle regole della lotteria del Massachusetts. Nello Stato, infatti, possono acquistare i biglietti e riscuotere eventuali premi tutte le persone che hanno compiuto 18 anni, senza distinzioni legate alla cittadinanza o alla regolarità del soggiorno. Questo significa che anche chi non possiede un permesso di soggiorno può partecipare al gioco e ottenere il denaro in caso di vincita.

La possibilità di riscuotere il premio, tuttavia, non cancella eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari già emessi nei confronti del vincitore. Ed è proprio quello che sarebbe accaduto in questo caso: la vincita era legittimamente riscuotibile secondo le regole della lotteria, ma non ha modificato la posizione migratoria dell’uomo.

In pochi giorni, quindi, la storia di Ariel Antonio Velasquez-Morales ha preso una direzione completamente diversa da quella immaginata. Dal gratta e vinci da dieci dollari che gli aveva regalato un milione di dollari all’arresto da parte degli agenti dell’immigrazione: una vicenda che intreccia fortuna, burocrazia e norme sull’immigrazione negli Stati Uniti.