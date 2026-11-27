Una nuova frana riaccende la preoccupazione a Montevergine, in provincia di Avellino. Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato il cedimento di un costone, facendo finire fango, alberi e detriti sulla strada che conduce al Santuario. Un episodio che rischia di allontanare ancora una volta la riapertura della viabilità, attesa ormai da mesi.

Il nuovo smottamento arriva infatti proprio quando sembrava che l’emergenza fosse vicina alla conclusione. La strada è chiusa da circa un anno a causa di una precedente frana e, soltanto pochi giorni fa, era stato annunciato il completamento dei lavori di messa in sicurezza e dei collaudi. Il ritorno alla normalità sembrava ormai imminente, ma il maltempo ha cambiato nuovamente la situazione.

La nuova frana a Montevergine dopo le forti piogge

Il cedimento si è verificato nella mattinata del 26 novembre 2026 a Montevergine, nel territorio comunale di Mercogliano, in provincia di Avellino. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato il distacco di una parte del versante. Terra, vegetazione e detriti sono così finiti sulla carreggiata, rendendo necessario mantenere alta l’attenzione sulle condizioni della strada.

La zona interessata si trova a poca distanza dal punto in cui, il 25 novembre 2025, si era verificata una frana molto più importante, che aveva causato l’interruzione del collegamento con il Santuario. Dopo quell’episodio erano stati avviati diversi interventi per mettere in sicurezza il versante e ripristinare le condizioni necessarie alla circolazione.

Questa volta, però, il cedimento si è verificato in un punto differente. Un particolare che riporta al centro dell’attenzione la fragilità dell’intera area e la necessità di controllare con attenzione le condizioni del territorio. Non basta, infatti, verificare la stabilità del tratto già interessato dai lavori: il nuovo episodio dimostra che anche altre parti del versante potrebbero essere esposte al rischio di smottamenti.

La coincidenza con il primo anniversario della frana del 2025 rende ancora più significativa la vicenda. Dopo dodici mesi di chiusura e interventi, la situazione sembrava finalmente avviata verso una soluzione. Le nuove precipitazioni hanno invece riportato l’incertezza sulla possibilità di riaprire la strada in tempi brevi.

Riapertura della strada per il Santuario: tutto torna in discussione

Fino a pochi giorni fa le notizie erano decisamente più positive. Lunedì 23 novembre il presidente della Provincia, Fausto Picone, aveva annunciato la conclusione dei lavori e il completamento anche delle verifiche e dei collaudi. Secondo quanto comunicato, il traffico avrebbe potuto riprendere già nel corso della settimana.

L’annuncio era stato accolto con soddisfazione da fedeli, pellegrini e operatori economici della zona. La chiusura della strada, durata circa un anno, aveva infatti provocato numerosi disagi a chi doveva raggiungere il complesso religioso e alle attività legate alla presenza dei visitatori. La riapertura avrebbe rappresentato un passaggio importante per restituire al territorio un collegamento fondamentale, oltre che per favorire la ripresa della frequentazione turistica e religiosa del Santuario.

Il nuovo smottamento, tuttavia, rischia di cambiare nuovamente i programmi. La presenza di fango, alberi e detriti sulla carreggiata impone ulteriori controlli e verifiche sulla stabilità del terreno. Prima di autorizzare il passaggio delle auto sarà necessario accertare che non ci siano altri pericoli e che l’intero tratto possa essere percorso in sicurezza.

Al momento la strada per il Santuario di Montevergine resta chiusa e non è stata comunicata una nuova data per la riapertura. Bisognerà quindi attendere gli accertamenti sul nuovo cedimento per capire quali conseguenze avrà sulla viabilità e sui tempi necessari per ripristinare il collegamento.

Per la comunità di Montevergine si apre così un’altra fase di attesa. Proprio quando la fine dei disagi sembrava ormai vicina, la nuova frana ha rimesso tutto in discussione. La priorità resta garantire la sicurezza di chi dovrà percorrere la strada, ma fedeli, pellegrini e attività della zona sperano di poter tornare presto alla normalità.