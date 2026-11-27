Finanza e investimenti

Pensioni 2027: la nuova perequazione riduce la rivalutazione per gli assegni più alti, mentre il governo valuta correttivi e la raccolta firme supera le 70mila adesioni

La nuova perequazione delle pensioni prevista dalla Legge di Bilancio per il 2027 riduce la rivalutazione degli assegni sopra un certo importo. Secondo i calcoli del Sole 24 Ore, le condizioni sono peggiorative per oltre 3,5 milioni di pensionati che percepiscono più di quattro volte il trattamento minimo, fissato a 611,85 euro.

Fino a quattro volte il minimo la rivalutazione resta piena.

Le perdite stimate per fascia di importo

Per una pensione lorda di 2.455 euro la perdita annua stimata è di 102 euro. Per un trattamento di 3.100 euro lordi la perdita è di 576 euro, mentre per un assegno di cinquemila euro è di 1.100 euro all’anno.

Il meccanismo passa da tre scaglioni a sei fasce.

Per una pensione lorda di 8mila euro, la perdita annua stimata è di 1.723,80 euro. Per una pensione di 6.500 euro lordi la perdita annua è di 1.455,48 euro. In entrambi i casi l’assegno mensile risulta inferiore rispetto alle regole attuali.

Le ipotesi di modifica del governo

Secondo il quotidiano, il governo Meloni potrebbe modificare il meccanismo nella Legge di Bilancio. Si ipotizza di aumentare la tutela per i trattamenti da oltre 4 fino a 5 volte il minimo, con un’aliquota del 90%, e una copertura maggiore per la fascia da oltre 5 fino a 6 volte il minimo. Le due misure allargherebbero la platea rispettivamente di 1,8 milioni e 800mila pensionati.

Tra i partiti della maggioranza, dopo il vertice di governo, prevale la spinta ad alzare la soglia della rivalutazione piena da 4 a 5 volte il minimo, fino a circa 3mila euro. Il nodo riguarda le coperture, che il ministro Giorgetti deve valutare.

Tempi dell’INPS e iter parlamentare

L’INPS ha comunicato che dal primo gennaio 2027 applicherà la rivalutazione dalla rata di gennaio a tutti i pensionati, oltre 16 milioni. Eventuali modifiche decise dal Parlamento saranno gestite con un conguaglio. Il 26 novembre i partiti indicheranno gli emendamenti con reali possibilità di approvazione, mentre in Commissione Bilancio alla Camera il lavoro entrerà nel vivo dopo l’8 dicembre.

Una raccolta firme per la perequazione integrale delle pensioni all’inflazione, partita il 18 novembre 2026, ha superato le 70mila adesioni. La proposta di legge di iniziativa popolare è stata depositata presso la Corte di Cassazione il 12 novembre 2026. La raccolta si chiuderà il 18 maggio 2027. Il raggiungimento del quorum consente la presentazione della legge in Parlamento, ma non incide direttamente sulla norma della Legge di Bilancio.