Il weekend di Valencia, ultima tappa del motomondiale per la stagione 2026, continua ad essere ricco di sorprese, dopo la confermata assenza di Pecco Bagnaia per il recupero non riuscito dall’incidente avvenuto in Qatar, che lo ha privato di un’ultima uscita in sella alla sua Ducati Desmosedici, prima di abbracciare Aprilia, oggi durante le prime prove libere è arrivato un altro colpo di scena dal suo compagno di box Marc Marquez.

Marc Marquez, una carriera fatta di 10 successi, di cui 8 in MotoGP

Marc Marquez ha avuto una carriera ultradecennale nel motomondiale, dominando le categorie minori vincendo al debutto sia la Moto3 che la Moto2 ed entrando nella MotoGP direttamente dalla porta principale, infatti fu da subito pilota ufficiale Honda.

Con la squadra nipponica ha vinto 6 titoli mondiali, seppur le ultime stagioni, complice la caduta che gli causò la rottura dell’omero, con conseguenti operazioni, non furono esaltanti portò a termine il proprio contratto per poi tentare l’avventura in Ducati.

Il primo anno, il 2024, lo ha fatto nel team satellite Gresini, accanto al fratello Alex, arrivando terzo a fine campionato, poi per il 2025 e il 2026 si è accasato in Ducati ufficiale vincendo gli ultimi due titoli mondiali consecutivi raggiungendo la doppia cifra.

Marc Marquez, annuncio del ritiro dalle corse in diretta tv

Marc Marquez ha svegliato il paddock di Valencia in un modo unico, come il suo modo di correre che lo ha fatto apprezzare da tante persone.

Ha infatti deciso di annunciare a sorpresa il ritiro dalle competizioni all’età di 33 anni. Per poterlo fare ha fatto entrare le telecamere nel proprio box ed ha mostrato un foglio con scritto, come riporta Fanpage.it, “This will be my last race in MotoGP” – parole inequivocabili che sanciscono la fine di una parabola sportiva di altissimo livello, parabola chiusa da vincente.

I fogli che ha mostrato alla telecamera spiegano che ne parlerà successivamente, ringrazia chiunque lo abbia seguito in questo viaggio, nella speranza che si sia divertito quanto lui, chiudendo confermando che hanno scritto la storia.