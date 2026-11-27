Paura in una scuola di Milano, 22enne fermato prima dell'inizio delle lezioni: i carabinieri trovano una pistola carica e scoprono un arsenale tra casa e automobile.

Un 22enne è stato arrestato a Milano dopo essersi presentato davanti alla scuola con una pistola calibro 22 carica nello zaino. A far intervenire i carabinieri è stata la segnalazione di alcuni compagni, che avevano riferito alla direzione scolastica di precedenti episodi simili.

Milano, studente di 22 anni arriva a scuola con una pistola carica: arrestato dai carabinieri

Come riportato da Libero Quotidiano, momenti di tensione a Milano, dove un ragazzo di 22 anni è stato fermato dai carabinieri prima di entrare nell’istituto che frequenta con una pistola semiautomatica nello zaino. L’arma, una Bernardelli calibro 22, avrebbe avuto un proiettile già inserito nella camera di scoppio. Il giovane, studente italiano dell’ITS Innova Professioni, è stato arrestato nella mattinata di giovedì 26 novembre con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

A far scattare l’intervento dei militari della Compagnia Porta Magenta è stata la segnalazione della direzione scolastica, allertata a sua volta da alcuni studenti. Questi ultimi avevano infatti raccontato ai docenti che il compagno si sarebbe già presentato a lezione armato nei giorni precedenti. Ricevuta la comunicazione, i carabinieri sono intervenuti poco prima dell’inizio delle lezioni, impedendo al 22enne di accedere alle aule.

La pistola è stata immediatamente sequestrata.

Milano, nell’auto e nell’abitazione del 22enne trovato un arsenale: sequestrati un secondo revolver e giubbotti antiproiettile

Stando a quanto sottolineato da Tgcom24, gli accertamenti sono proseguiti con le perquisizioni nell’abitazione e nell’automobile utilizzata dal giovane, dove i militari avrebbero rinvenuto altro materiale. Oltre alla pistola calibro 22 che aveva con sé, sarebbero stati sequestrati un secondo revolver calibro 32, munizioni di diversi calibri, pallettoni per fucili da caccia e 9,1 grammi di polvere da sparo, potenzialmente utilizzabile per confezionare cartucce. Nel materiale recuperato ci sarebbero stati anche diversi caricatori e due giubbotti antiproiettile dotati di placche balistiche. Al termine delle operazioni, il ragazzo sarebbe stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria.