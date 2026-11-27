Una lettera anonima contenente intimidazioni molto gravi è arrivata alla gip di Milano Tiziana Landoni. Tra le espressioni riportate nella missiva comparirebbe anche «ti uccideremo», accompagnata da riferimenti alla scarcerazione di Youssef Siher. La vicenda ha spinto le autorità a intervenire nuovamente per tutelare la magistrata: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito di rafforzare i controlli, introducendo un servizio di vigilanza mobile.

Le intimidazioni dopo la decisione su Youssef Siher: i precedenti sui social

Le pressioni nei confronti della giudice erano cominciate già il 28 ottobre, quando aveva disposto la scarcerazione del trentenne attivista, ricercatore e giornalista freelance, conosciuto anche per aver amministrato la pagina «Movimento 17 ottobre». Dopo il provvedimento erano comparsi sui social diversi messaggi offensivi e intimidatori, alcuni dei quali particolarmente espliciti.

Per questo motivo era stata inizialmente attivata la vigilanza generica radiocollegata (Vgr), una misura preventiva che prevede il monitoraggio dei luoghi frequentati dalla magistrata e dell’area circostante la sua abitazione. Il dispositivo comporta una presenza più assidua delle pattuglie di polizia e dei carabinieri. Ulteriori precauzioni erano state adottate anche al Palazzo di giustizia di Milano, dove è stato limitato l’accesso ai corridoi in cui la gip tiene le udienze, così da ridurre il rischio di esposizione e diffusione della sua immagine.

Tiziana Landoni, lettera minatoria alla gip per la scarcerazione di Youssef Siher: cos’è successo

Con l’arrivo della nuova lettera, il quadro è diventato più preoccupante. Come riportato dall’Adnkronos, il contenuto della missiva, che contiene minacce dirette alla vita della giudice, è stato portato all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha valutato necessario aggiungere un ulteriore presidio nei pressi della sua abitazione.

La vigilanza mobile rappresenta un livello di tutela precedente alla scorta personale, una protezione più strutturata che potrebbe essere presa in considerazione qualora emergessero ulteriori elementi di pericolo. Sul fronte giudiziario, intanto, Youssef Siher continua a essere indagato insieme alla moglie Sagia Hammoud per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.