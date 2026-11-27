Verona, 27 nov. (askanews) – “Siamo qui in Anci perché l’importanza del dialogo con i comuni è fondamentale. I datacenter si costruiscono sui comuni, nei comuni e grazie ai comuni. E questo è importante dirlo: noi siamo venuti qua per innanzitutto spiegare come li costruiamo, fuori da tutti quei rumori di sottofondo che arrivano dagli Stati Uniti.

Noi siamo italiani: costruiamo strutture solide, sovrane ma soprattutto sostenibili”. Lo ha detto Floriano Monteduro, direttore generale di Ida, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni.”Effettivamente l’Italia ha un forte ritardo. Noi abbiamo circa un 15 anni di ritardo rispetto ai grandi poli europei.

Se si considera che noi rappresentiamo il 13 % della popolazione e il 12 % del pil europeo, ma solo il 4 % della presenza di infrastrutture digitali italiane, questo rende l’idea di quanto è il ritardo – ha osservato il manager -. Si aggiunge un altro step, con le indicazioni che arrivano dalla Commissione Europea, c’è arrivato l’input di triplicare in tutta Europa, quindi non solo in Italia, la presenza di data center per poterci staccare da quella che è la dipendenza dall’estero.

Quindi avere infrastrutture sovrane. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto non è un’invasione di data center, ma è semplicemente un recupero. Non in calcio d’angolo, ma è un recupero. E quindi siamo fieri anche di poter finalmente iniziare questa nuova era che io la definisco quella della quarta rivoluzione industriale. Siamo alla prima fase della costruzione, il rapporto con i comuni è assolutamente importantissimo”.”Sulle le valutazioni di impatto ambientale – ha affermato ancora il direttore generale di Ida – le normative italiane sono le più serrate al mondo questo è importante perché quando noi costruiamo non sarà solo sovrana ma sarà soprattutto sostenibile. Un ringraziamento particolare ai comuni che già da subito stanno collaborando con noi”.