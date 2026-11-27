Roma, 27 nov. (askanews) – “La Lucente è una realtà italiana attiva nel facility management da oltre un secolo. Abbiamo una storia importante alle spalle e di questo siamo veramente orgogliosi”. Lo ha dichiarato Mauro Zarro, direttore generale di La Lucente, a margine del 73° evento Industria Felix, dedicato alla sostenibilità ESG, a Roma.Con 2.500 persone impegnate sul territorio nazionale, l’impresa ha integrato la sostenibilità nella propria strategia, intervenendo sul fronte ambientale, sulla valorizzazione delle persone, sui processi, sulla qualità del servizio, sulla sicurezza e sulla governance.

“L’obiettivo che ci siamo dati è arrivare al 2030 con dei parametri e degli indicatori misurabili”, ha spiegato Zarro, ricordando l’adesione alle iniziative SBTi e la certificazione del bilancio di sostenibilità da diversi anni. “Per questo lavoriamo ogni giorno e ci impegniamo guardando il futuro con fiducia”, ha concluso.