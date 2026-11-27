Due operai hanno mobilitato il cantiere dove stavano lavorando a Roma, hanno compiuto un gesto significativo per evidenziare il mancato pagamento degli stipendi per i lavori effettuati.

Il probema del lavoro non pagato e dei subappalti è ben presente nelle grandi città italiane e spesso non se ne sa nulla finché non emergono casi eclatanti che puntano grazie alle loro proteste a far luce su un fenomeno più frequente nella realtà rispetto a quanto vogliono far credere i dati e purtroppo ad avere la peggio sono sempre gli operai che si ritrovano a lavorare in condizioni di precarietà sia economica che di salute.

Lavoro non pagato, molte aziende hanno arretrati con i dipendenti

Il lavoro non pagato è una piaga che condiziona il nostro paese, sono molte le aziende che subappaltano ad altre aziende più piccole gli interventi edili e dato che hanno il monopolio sull’attività non guardano quello che accade, ovvero che l’azienda piccola prende la commessa ma non paga i dipendenti per il lavoro svolto.

Non pagare gli stipendi che spettano ai lavoratori oltre che illegale è sbagliato eticamente, perché dal momento che il lavoratore ti dà la sua manodopera, tu sei obbligato a corrispondergli uno stipendio per quello che ha effettivamente fatto.

Naturalmente questo pagamento può anche essere differito, entro certi limiti, ma deve inevitabilmente esserci, se il lavoratore non riceve il pagamento entro i tempi stabiliti ha diritto di far valere le proprie ragioni.

“Pagateci lo stipendio”, operai si incatenano alla gru a Roma

Un caso recente di lavoro non pagato è stato evidenziato a Roma, in via Pablo Neruda nel quartiere Roma 70.

I due lavoratori si sono infatti incatenati alla gru, sul cantiere dove stavano effettuando lavori edili, per denunciare il mancato pagamento delle mensilità arretrate, si tratterebbe, come riporta Today.it, di una ditta in subappalto presso la quale lavorano i due uomini.

Dopo la segnalazione sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Eur assieme ai Vigili del Fuoco per portarli a terra, una volta sul luogo gli agenti hanno provato a dialogare con gli operai per trovare un punto di incontro, così da farli tornare a terra e riprendere i lavori.