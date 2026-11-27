Anthony Williams riconosciuto colpevole di 14 aggressioni con coltello tra Londra e il Cambridgeshire. La pena sarà decisa a febbraio.

Era la sera del primo novembre dello scorso anno quando Anthony Williams, 33 anni, salì a bordo di un treno passeggeri diretto da Doncaster a Londra. Durante il viaggio, nel Cambridgeshire, estrasse un coltello e aggredì dieci persone tra passeggeri e membri del personale. In precedenza aveva già ferito altre quattro persone tra Londra e un’altra città.

Una serie di attacchi che provocò il panico a bordo del convoglio e costrinse il macchinista a fermarsi a Huntingdon per permettere i soccorsi.

L’uomo è stato ora riconosciuto colpevole di tutti i 14 capi d’accusa contestati. Williams aveva ammesso di aver voluto ferire le persone aggredite, ma aveva negato di aver cercato di ucciderle. La giuria del tribunale penale di Cambridge ha però accolto tutte le accuse.

La pena sarà stabilita dallo stesso tribunale nel mese di febbraio.

L’aggressione sul treno e la fuga dei passeggeri

Secondo la ricostruzione dell’accusa, durante quel fine settimana di Halloween Williams aveva rappresentato una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Il procuratore Christopher Paxton ha descritto in aula gli spostamenti dell’uomo, che si sarebbe aggirato armato di coltello “per paesi e città, per le strade come sui treni“.

La situazione a bordo del convoglio diretto a Londra era diventata particolarmente drammatica. I passeggeri, intrappolati in uno spazio ristretto e terrorizzati dalla presenza dell’aggressore, avevano cercato in ogni modo di mettersi in salvo. Alcuni si erano nascosti nei bagni, chiudendosi a chiave, altri avevano trovato riparo nei vani destinati ai bagagli o addirittura sotto i sedili.

Nel pieno dell’emergenza, il macchinista era riuscito a fermare il treno a Huntingdon, nel Cambridgeshire. Tra le persone rimaste ferite c’era anche un addetto alla ristorazione di bordo, che aveva affrontato l’aggressore utilizzando una padella. Il suo intervento è stato particolarmente elogiato nel corso del processo, per il coraggio dimostrato in una situazione di estremo pericolo.

L’attacco sul treno rappresentava soltanto una parte di quanto accaduto quella sera. Prima di salire a bordo, infatti, Williams aveva già aggredito e ferito altre quattro persone tra Londra e un’altra città. Il bilancio complessivo delle aggressioni è stato quindi di 14 persone ferite.

Anthony Williams soffre di una rara forma di schizofrenia

Durante il processo è emerso anche il quadro clinico dell’imputato. Williams soffre di una rara forma di schizofrenia ed è attualmente ricoverato nell’ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Rampton. Non ha testimoniato in aula e ha seguito le udienze attraverso un collegamento video dalla struttura sanitaria.

La sua condizione psichiatrica è uno degli elementi emersi durante il procedimento, ma la giuria ha comunque accolto tutti i 14 capi d’accusa. L’uomo aveva riconosciuto di aver voluto provocare lesioni alle persone coinvolte, sostenendo però di non aver avuto intenzione di ucciderle. Una versione che non ha impedito ai giurati di riconoscerlo colpevole di tutte le contestazioni.

Il tribunale penale di Cambridge tornerà a occuparsi del caso a febbraio, quando sarà stabilita la pena. Fino ad allora Williams resterà ricoverato nella struttura psichiatrica di Rampton.

La vicenda ha lasciato il segno soprattutto per la violenza degli attacchi e il terrore vissuto dai passeggeri, costretti a cercare riparo in ogni spazio disponibile mentre l’uomo si muoveva con un coltello all’interno del treno. Il coraggio del dipendente che ha affrontato l’aggressore con una padella è diventato uno degli episodi più significativi di quella drammatica serata.