(Adnkronos) - “Presentiamo anche quest'anno, insieme alla Fondazione Qualivita e Ismea, questo rapporto sulla Dop economy, in cui anche per il 2025 registriamo dei dati positivi, pur in una congiuntura obiettivamente molto complicata, come tutti sappiamo. Le nostre imprese si sono fatte valere n...

(Adnkronos) – “Presentiamo anche quest’anno, insieme alla Fondazione Qualivita e Ismea, questo rapporto sulla Dop economy, in cui anche per il 2025 registriamo dei dati positivi, pur in una congiuntura obiettivamente molto complicata, come tutti sappiamo. Le nostre imprese si sono fatte valere nel mondo e le esportazioni aumentano. Abbiamo comunque una qualità del prodotto eccezionale”.

Così Livio Proietti, presidente Ismea – Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare, all’evento organizzato a Roma per presentare i risultati del XXIV Rapporto Ismea (Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare)-Qualivita.

“Siamo la nazione nel mondo che ha il più alto numero di denominazioni di origine protette – afferma – Quindi registriamo un settore maturo che però riesce, in ogni caso, sempre a fronteggiare le avversità e a dare un’immagine del nostro Paese sempre eccezionale”.

“L’importanza della giornata di oggi è naturalmente quella di tutte le presentazioni: si svelano i dati e si possono dare a tutti gli attori della filiera, venditori, comunicatori, tutti coloro che fanno anche attività di controllo, quegli strumenti che sono necessari per agire – spiega Proietti – È un sodalizio che va avanti da 24 anni: il prossimo anno festeggeremo le nozze d’argento con la Fondazione Qualivita”.

“Tutto bene, dobbiamo sempre auspicare tranquillità sui mercati e pace nel mondo: sembrano parole rituali, ma l’Italia è un Paese che ha necessità, soprattutto, di questo per potersi tranquillamente affermare, perché dal punto di vista della qualità e della forza lavoro del nostro sistema produttivo non temiamo confronti”, conclude.

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