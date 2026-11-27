(Adnkronos) - Intelligenza artificiale, cybersecurity e trasformazione digitale stanno cambiando non solo le tecnologie utilizzate dalle imprese, ma anche organizzazione, competenze e modelli di business. È da questa riflessione che prende le mosse la Convention CTO Italy di Brightstar, in program...

(Adnkronos) – Intelligenza artificiale, cybersecurity e trasformazione digitale stanno cambiando non solo le tecnologie utilizzate dalle imprese, ma anche organizzazione, competenze e modelli di business. È da questa riflessione che prende le mosse la Convention CTO Italy di Brightstar, in programma oggi a Roma, dedicata al “Cambiamento tecnologico e culturale”. L’obiettivo è mettere a confronto prospettive diverse per comprendere le trasformazioni in corso e tradurle in scelte concrete per il futuro dell’azienda.

Ad aprire i lavori è Roberto Saracino, Senior Vice President CTO Italy, Global Communications, Global Infrastructure Architecture and IT Operations EMEA di Brightstar. “La vera sfida che abbiamo davanti non è soltanto adottare l’ultima innovazione disponibile, ma governarla”, sottolinea Saracino, evidenziando la necessità di costruire organizzazioni più agili e capaci di trasformare la complessità del contesto economico e tecnologico in opportunità di crescita.

Al confronto partecipano Andrea Rangone, professore ordinario e co-fondatore degli Osservatori Digital Business Innovation del Politecnico di Milano, con un intervento dedicato al futuro dell’intelligenza artificiale; Bianca Granetto, Executive Partner & Insights Strategist di Gartner, sul rapporto tra vertici aziendali e direzione strategica; Daniele Mancini, EMEA Field CISO di Fortinet, sul rapporto tra cybersecurity e AI; e Mauro Pezzè, professore ordinario e Fellow – ACM e IEEE, dedicato ai nuovi modelli con cui progettare le piattaforme tecnologiche del futuro.

A chiudere gli interventi sarà Roberto Saracino con la presentazione del piano 2027 di CTO Italy.

Per Andrea Rangone, l’intelligenza artificiale va letta nel quadro di una nuova rivoluzione industriale, caratterizzata da una velocità di diffusione delle tecnologie senza precedenti. Il punto critico è però la capacità delle organizzazioni di trasformare l’adozione dell’AI in valore: non basta introdurre nuovi strumenti, occorre ripensare processi e modalità di lavoro, investire nelle competenze e accompagnare il cambiamento delle persone.

Sul fronte della governance, Bianca Granetto ha posto l’accento sulla crescente centralità della tecnologia nelle decisioni strategiche delle imprese.

Con la diffusione dell’AI, la responsabilità dell’innovazione non può più essere circoscritta alle sole funzioni IT: coinvolge vertici aziendali e diverse funzioni del business e richiede modelli organizzativi capaci di tenere insieme autonomia, standard comuni, dati e cybersecurity. Daniele Mancini ha invece evidenziato come l’AI stia cambiando anche lo scenario della sicurezza informatica, rendendo le minacce più veloci, accessibili e sofisticate. Di fronte a rischi in continua evoluzione, la risposta non può affidarsi a un’unica barriera difensiva, ma deve combinare più livelli di protezione, governance e capacità di adattamento.

Infine, Mauro Pezzè ha affrontato il tema delle piattaforme nell’era dell’AI, sottolineando come l’intelligenza artificiale stia cambiando sia i prodotti sia il modo in cui vengono sviluppati. L’aumento del codice generato dall’AI rende sempre più centrale la capacità di verificarne indipendentemente affidabilità e qualità, mantenendo le persone al centro delle decisioni, della responsabilità e della comprensione dei sistemi. Il filo conduttore della giornata è il passaggio da una tecnologia intesa come semplice strumento di supporto a una componente sempre più integrata nelle strategie delle imprese. “La tecnologia non può essere un obiettivo in sé”, spiega Roberto Saracino: la strategia IT deve partire dalle esigenze del business e concentrarsi sulla capacità di migliorare l’esperienza dei clienti, aumentare l’efficienza, creare nuovi prodotti, ridurre i rischi e generare vantaggio competitivo.

Un principio che vale soprattutto per l’intelligenza artificiale. Per Brightstar l’AI è infatti “un abilitatore, non l’obiettivo”: uno strumento da utilizzare per affrontare problemi concreti, mantenendo al centro governance, sicurezza e responsabilità umana. Le iniziative previste riguardano sviluppo software, relazione con i clienti, gestione delle operazioni IT e analisi dei dati, secondo un principio preciso: l’AI può assistere l’esecuzione delle attività, ma la responsabilità resta governata dalle persone.

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