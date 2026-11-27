(Adnkronos) - "Chi porta la guerra nel Mediterraneo non sono i russi ma gli ucraini, da quanto è successo pochi giorni fa". E' la posizione del leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, che parla a un evento a Roma sugli emendamenti del partito alla Legge di bilancio. L'europarlamentare fa rife...

(Adnkronos) – “Chi porta la guerra nel Mediterraneo non sono i russi ma gli ucraini, da quanto è successo pochi giorni fa”. E’ la posizione del leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, che parla a un evento a Roma sugli emendamenti del partito alla Legge di bilancio. L’europarlamentare fa riferimento agli attacchi condotti dall’Ucraina contro navi russe nel porto di Bengasi, in Libia.

L’evento a Roma, spiega Vannacci, non serve per illustrare “la nostra manovra ma solo piccoli correttivi per un Titanic che continuerà ad affondare.

Questa manovra infatti è come il Titanic lanciato contro il Green deal, guerre a oltranza e migrazioni incontrollate”. Il leader di Futuro Nazionale si dice contento del fatto che “il 78% dei nostri emendamenti sono stati accettati, abbiamo fatto un buon lavoro. Questa manovra non è efficace, è inutile, non raggiunge alcun obiettivo”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)