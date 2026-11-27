Microsoft ha deciso di ritirare tre applicazioni complementari di Microsoft 365 installate su Windows 11: Calendario, Contatti e File, in inglese People, Calendar e Files. Le app smetteranno di funzionare il 16 dicembre 2026 e non riceveranno più aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza.

La società ha spiegato la scelta solo durante l’evento Microsoft Ignite 2026, dopo che un cliente aveva chiesto perché alcuni utenti aprissero l’app File invece di Esplora file.

La decisione, però, era già stata comunicata a settembre 2026 con il messaggio MC1474111 del Centro messaggi.

Funzioni già presenti in altre app

Le tre app si trovavano nella barra delle applicazioni e permettevano di cercare un collega, ritrovare e condividere un documento o consultare l’agenda, senza aprire Outlook, Teams o OneDrive. Le stesse funzioni erano già disponibili nelle app che avrebbero dovuto sostituire, in versione completa.

Dietro le finestre delle tre app c’era WebView2, la tecnologia che inserisce in un’applicazione il motore di rendering web di Microsoft Edge. Per mostrare una rubrica o un calendario, quindi, il sistema eseguiva di fatto una parte del browser. Test indipendenti hanno rilevato che queste app potevano occupare più di 1 GB di RAM.

La spiegazione di Microsoft

Interpellata durante Ignite 2026, Microsoft ha riconosciuto che le app consumavano molta memoria e causavano diversi problemi tecnici. Secondo l’azienda, offrivano alcune funzionalità a fronte di un costo troppo alto. Microsoft ha dichiarato: «Consumavano molta memoria e causavano parecchi problemi. Quindi, pur offrendo alcune funzionalità, comportavano un costo molto elevato.»

Microsoft non ha fornito dati sul consumo di memoria delle tre app. La decisione si inserisce nell’impegno più ampio a ridurre l’uso di memoria in background dei servizi di Windows 11, tra cui Microsoft 365, Microsoft Defender, Purview e OneDrive.

Il contesto della riduzione della RAM

Microsoft ha dichiarato di aver liberato complessivamente più di 860 MB di RAM. Ian LeGrow, responsabile del nucleo di Windows, ha indicato che Microsoft 365 usa 360 MB in meno, mentre i servizi in background come Defender, Purview e OneDrive ne risparmiano oltre mezzo gigabyte nel complesso. Microsoft non ha precisato il contributo di ciascun servizio.

Su un portatile con 8 GB di RAM aggiornato alla versione 26H2, il consumo di memoria è diminuito di 1,7 GB, secondo le misurazioni di un test indipendente. Robin Seiler, responsabile dei rapporti con i clienti aziendali, ha affermato che il lavoro svolto per i computer con 8 GB «porta benefici anche ai dispositivi con più RAM».

Cosa fare prima del 16 dicembre

Gli utenti non perdono dati. File, contatti ed eventi del calendario restano archiviati nei servizi di Microsoft 365 e restano raggiungibili da Outlook, Teams, OneDrive e SharePoint. Chi vuole rimuovere le app da un dispositivo non gestito può aprire Impostazioni, andare su App, poi App installate, cercare le app complementari di Microsoft 365, aprire il menu con i tre puntini e scegliere Disinstalla. Rimuovendo una sola app si rimuovono tutte e tre.

Gli amministratori IT devono prima interrompere le modalità di distribuzione, altrimenti le app possono essere reinstallate. Microsoft consiglia inoltre di deselezionare l’opzione di installazione automatica delle app complementari nell’interfaccia di Microsoft 365 Apps, perché il ritiro non la disattiva. Nei dispositivi gestiti con Intune, la rimozione si ottiene eliminando le assegnazioni esistenti e aggiungendo un’assegnazione di disinstallazione per tutti gli utenti o tutti i dispositivi. Per alcuni dispositivi potrebbe servire un riavvio.