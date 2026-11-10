Con Kena si hanno Giga Limited e anche tanti sms da spedire ad amici e parenti. Il costo dell'offerta è di 5,99€ mensili.

In commercio sono diversi gli operatori telefonici che tentano sempre di proporre tantissime offerte per avere Internet a prezzi stracciati. Uno di questi è proprio l’operatore mobile Kena che, oltre all’offerta da 4,99 mensili, ne propone anche un’altra. Proviamo a capire quale offerta Kena ha pensato e chi può aderire.

Offerta Kena

L’operatore mobile Kena mette a disposizione dei suoi clienti e di altri che vogliano avere questa portabilità un nuovo risparmio. Insieme all’offerta Kena da 4,99€ mensili, vi è anche un’altra promozione che si consiglia di tenere sott’occhio.

Si tratta di una promozione che mette a disposizione dei clienti 200 Giga Byte Limited Edition 5 G al costo di 5.99€ mensili. Un’offerta che presenta anche numeri illimitati sia verso i numeri fissi che mobili nazionali oltre alla possibilità di inviare fino a 200 sms verso i numeri nazionali grazie a una velocità di 250 Mbps.

Inoltre, bisogna ricordare che, per coloro che decidono di attivare questa offerta Kena al costo di 5,99e mensili, fino al 30 dicembre del 2026, possono avere l’opzione aggiuntiva 100 Giga Gratis per te con la ricarica automatica. In questo modo, oltre ai 200 Giga, possono averne ulteriori 100 ogni mese.

Se volete saperne di più è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine.

Come attivare l’offerta Kena

Per chi decidesse di cambiare il proprio operatore di telefonia mobile, l’offerta Kena è davvero efficiente ed efficace. Questo operatore permette infatti di avere una connessione veloce con il servizio h24 sempre al vostro fianco pronto ad aiutare in ogni momento. Chi volesse attivarla può ricorrere ad alcune modalità.

L’offerta Kena è valida sia per chi richiede un nuovo numero ma anche per coloro che effettuano la portabilità direttamente dagli operatori quali Iliad, Coop, Sky Mobile, ecc. Basta recarsi sul sito di Kena e approfittare di questa offerta in modo da attivarla immediatamente.

L’attivazione è assolutamente gratis e si hanno a disposizione 9 GB per poter navigare, mandare messaggi o effettuare chiamate nei Paesi dell’Unione Europea. Inoltre, l’offerta è facilmente attivabile online tramite Spid e Cie per essere ancora più rapidi.

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