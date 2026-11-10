Con l'offerta Kena è facile ricaricare il credito ma anche tenerlo sotto controllo. Si attiva facilmente grazie a Spid e CIE.

Nei tempi odierni dove tutto sta aumentando, pensare al risparmio è importante. A questo sta pensando Kena che viene incontro ai suoi clienti con un’offerta ottimale. Proviamo a capire che offerta propone e come poterla attivare fin da subito approfittando di tanti vantaggi.

Offerta Kena

Kena Mobile mette a disposizione ai suoi clienti un’offerta interessante e si consiglia di approfittarne immediatamente. Per la portabilità da Sky Mobile, Coop voce e Iliad oltre ad altri numeri, l’offerta Kena è davvero vantaggiosa e adatta per chi vuole risparmiare e avere sempre Giga a disposizione.

L’offerta Kena qui proposta è ottima per chi vuole risparmiare e optare per qualcosa di diverso dal solito. Per coloro che desiderano cambiare operatore da Sky Mobile e da altri operatori, è bene sapere che l’attivazione, la Sim e la consegna sono assolutamente gratis.

Un pacchetto utile per chi usa tanto Internet soprattutto fuori casa e, quindi, desidera risparmiare. L’offerta propone 150 GB con 200 sms illimitati al costo di 4,99€ mensili. Un’offerta sicuramente da prendere in considerazione e di cui approfittare immediatamente. Kena si appoggia a Tim, quindi non ci sono problemi per navigare anche in varie zone.

Se si vuole optare per questa offerta, basta collegarsi al sito di Kena per capire come funziona l’offerta chiedendo anche consigli all’operatore che vi supporterà. Sempre dal sito, poi, è possibile scegliere l’orario con cui essere contattati e ricevere le informazioni del caso.

Se volete saperne di più è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine.

Offerta: perché attivarla

Come ben si sa, il mercato e gli operatori telefonici propongono ai clienti e non solo ottime offerte di cui approfittare. I clienti possono scegliere l’offerta Kena perché facile da attivare. Infatti è un’offerta che si attiva in pochi minuti anche grazie a Spid e Cie.

Inoltre, è possibile gestire tutto direttamente dall’app. Basta infatti scaricare l’app Kena sul proprio smartphone per tenere sotto controllo sia il credito, ma anche per ricaricare. Inoltre, si può gestire anche più linee in modo che tutto sia più comodo e a portata di mano.

Per un cliente minorenne è altrettanto facile attivare l’offerta. Il cliente minorenne dovrà recarsi, insieme a un genitore o a un tutore, presso un Punto vendita in modo da attivare subito l’offerta a lui più idonea.

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