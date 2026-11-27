La Russia ha bloccato le esportazioni di jetfuel fino al prossimo 31 marzo. Una risposta ai sempre più frequenti attacchi ucraini alle raffinerie. Intanto gli alleati si ritrovano con diversi giudizi su Vladimir Putin: per Zelensky è Adolf Hitler durante la seconda guerra mondiale, per Jared Kushn...

La Russia ha bloccato le esportazioni di jetfuel fino al prossimo 31 marzo. Una risposta ai sempre più frequenti attacchi ucraini alle raffinerie.

Intanto gli alleati si ritrovano con diversi giudizi su Vladimir Putin: per Zelensky è Adolf Hitler durante la seconda guerra mondiale, per Jared Kushner è “una figura umanitaria”.

L’Europa si ritrova ancora incapace di una risposta comune alle minacce russe: secondo uno studio, in un anno gli attacchi da parte di Mosca sono cresciuti del 16%, ma a Bruxelles si fatica a trovare una linea rossa comune.

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