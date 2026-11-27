Durante la semifinale di X Factor, Irama si è commosso dopo la clip con il videomessaggio del nonno di Patrizia Napolano, una delle sue concorrenti. Il momento, accompagnato da parole molto emozionate, è diventato oggetto di discussione sui social per un dettaglio inquadrato dalla regia.

La clip e il discorso del giudice

Il videomessaggio del nonno è stato trasmesso prima dell’esibizione di Patrizia Napolano.

Il giudice, con gli occhi lucidi e la voce rotta, ha preso la parola davanti al pubblico e agli altri presenti: «Ho visto questa clip e mi sono emozionato anche io. Sei fortunata ad avere un nonno che ti sostiene, vorrei anche questa fortuna anch’io». Le sue parole sono state accolte dagli applausi dello studio.

Nel corso dell’intervento, Irama ha anche ammesso di aver preparato un discorso: «Allora ragazzi, un disastro. Per una volta che mi sono preparato un discorso e l’ho studiato, niente… ho sta clip e mi sono emozionato».

Il foglio inquadrato dalle telecamere

Mentre il cantante parlava, la regia ha inquadrato per qualche istante gli appunti posati sul bancone davanti a lui.

Tra questi c’era il testo del discorso che stava pronunciando, comprensivo della battuta sulla sua emozione. Il dettaglio non è sfuggito agli spettatori, che hanno iniziato a interrogarsi sulla spontaneità della scena.

Un utente, Riccardo (@riccrd0), ha commentato su X definendo il discorso «scritto a tavolino», mentre la giornalista Grazia Sambruna ha ricordato un episodio analogo capitato a Rudy Zerbi durante una puntata di Amici, quando i giudici leggevano annunci e commenti da fogli preparati dagli autori.

La commozione e il rapporto con i nonni

Avere preparato alcune frasi non esclude che Irama si sia davvero emozionato, come si è osservato sui social. L’inquadratura ha però tolto naturalezza alla scena. Il tema dei nonni è vicino al cantante: ha raccontato il legame con la nonna scomparsa nel brano Ovunque Sarai, presentato al Festival di Sanremo nel 2022, e nel 2018, durante la sua esperienza ad Amici, le ha dedicato una lunga lettera.