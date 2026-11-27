Federica Brignone ha annunciato il ritiro dalle competizioni il 25 novembre 2026, con un video-messaggio diffuso sui social e dalla Federazione italiana sport invernali. La sciatrice, 36 anni, ha spiegato che la gamba non è ancora guarita e che il dolore è troppo forte per continuare a gareggiare.

Nel messaggio la campionessa ha detto: «Mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene».

La decisione è arrivata a 91 giorni dall’intervento con cui le erano state rimosse placca e viti dal ginocchio sinistro, dopo due giorni di prova sulle piste di Cervinia.

Il messaggio d’addio e la possibilità di un’ultima gara

Brignone ha detto di voler riaprire ancora una volta il cancelletto di partenza per salutare il pubblico e il mondo dello sci.

Luogo e data non sono stati comunicati e non è ancora chiaro se si tratterà di una gara vera o di un momento simbolico.

Il 2 novembre la sciatrice aveva già annunciato il congedo dal Centro Sportivo Carabinieri, dove era maresciallo per meriti sportivi, e il ritorno ai colori dello Sci Club Courmayeur. Le ragioni della scelta non sono state chiarite ufficialmente.

Le reazioni di atlete e dirigenti

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha parlato di una grande perdita per lo sci alpino. Lindsey Vonn ha celebrato una carriera straordinaria e il ritorno di Cortina, mentre Tina Maze ha richiamato il soprannome di Tigre.

Mikaela Shiffrin ha scritto: «Un onore e un privilegio competere con te». Ha definito il recupero di Cortina uno dei più grandi comeback nella storia dello sport e ha ricordato le due medaglie d’oro olimpiche.

Vonn ha scritto: «Goditi il prossimo capitolo della tua vita». Anja Pärson ha definito le imprese di Brignone tra le più epiche nella storia dello sci.

Sofia Goggia, in America con la squadra in vista della tappa di Coppa del Mondo a Killington, ha detto di essere grata per gli anni passati insieme. Ha aggiunto di dovere molto a Brignone, che l’ha spronata a dare il meglio.

I numeri della carriera

Il debutto in Coppa del Mondo risale al 28 dicembre 2007, nel gigante di Lienz. Da allora Brignone ha disputato 363 gare, salendo sul podio 85 volte e vincendo in 37 occasioni. È stata la prima italiana a conquistare la classifica generale di Coppa del Mondo, nel 2020, e ha ripetuto il risultato nel 2025.

Il palmarès olimpico conta cinque medaglie: il bronzo in gigante a PyeongChang 2018, l’argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino 2022, e i due ori di Milano Cortina 2026, in supergigante e in gigante. Ai Giochi di Milano Cortina 2026 la sciatrice aveva ottenuto la doppietta meno di un anno dopo la frattura alla gamba sinistra, subita il 3 aprile 2025 durante i Campionati italiani.

Brignone è figlia dell’ex slalomista Maria Rosa Quario, detta Ninna, e ha avuto come allenatore il fratello Davide, oggi nello staff tecnico della Nazionale.