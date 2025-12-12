Eterna Lindsey Vonn, la 41enne statunitense stupisce ancora e vince la discesa libera a St. Mortiz. Solo quarta Sofia Goggia.

Coppa del mondo di sci: Lindsey Vonn domina St. Moritz

Ancora una volta strepitosa Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense 41enne che ha conquistato la discesa libera di St. Mortiz, in Svizzera, con il tempo di 1’29”63.

La prova è valida per la Coppa del Mondo di sci femminile. La leggendaria campionessa si è aggiudicata la discesa con un secondo di vantaggio sull’austriaca Magdalena Egger. Al terzo posto si è piazzata l’austriaca Mirjam Puchner. Ecco le dichiarazioni della Vonn a fine gara: “è stata una giornata fantastica, non potrei essere più felice, sono molto emozionata. Quest’estate mi sentivo bene ma non era sicura di quanto fossi veloce. Credo di saperlo ora.”

Coppa del mondo di sci: Sofia Goggia fuori dal podio

La discesa libera di St. Moritz se l’è dunque aggiudicata l’eterna Lindsey Vonn. La nostra Sofia Goggia invece è invece fuori dal podio, classificandosi al quarto posto con 1’31, per colpa di una partenza lenta. Ecco le parole della 33enne bergamasca a termine gara: “pensavo che Vonn fosse una delle favorite: è impressionante che abbia vinto con questo margine, recuperando otto decimi in un singolo intermedio. Lei è maestra quando c’è da essere morbidi: ora tocca a me limare la mia discesa, il distacco è ampio. Ma la stagione è appena iniziata: oggi ci porta tutti a scuola, inutile negarlo.“