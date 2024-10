Un tragico evento che ha scosso la comunità

La notizia della scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci, ha colpito profondamente la comunità di Giaveno e non solo. La sciatrice, che ha perso la vita a causa di un incidente durante un allenamento in Val Senales, lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e appassionati di sport invernali. La sorella Lucrezia, anche lei sciatrice di alto livello, ha condiviso il dolore della perdita attraverso un commovente post su Instagram, dove ha annunciato i dettagli dei funerali.

I funerali e il rosario in memoria di Matilde

I funerali di Matilde si terranno il 31 ottobre alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Giaveno. La sorella Lucrezia ha invitato tutti coloro che desiderano dare l’ultimo saluto a Matilde a partecipare a un rosario che si svolgerà il giorno precedente, mercoledì 30 ottobre alle ore 18.00. Questo momento di raccoglimento rappresenta un’opportunità per la comunità di unirsi e onorare la memoria di una giovane che ha dedicato la sua vita alla passione per lo sci.

La carriera di Matilde Lorenzi e il suo impatto nello sport

Matilde Lorenzi era conosciuta non solo per il suo talento nello sci, ma anche per la sua determinazione e il suo spirito competitivo. La giovane atleta aveva già partecipato a competizioni di alto livello, tra cui la Coppa del Mondo e la Coppa Europa, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di molti. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport, che ha visto in lei una delle future stelle dello sci italiano. La comunità sportiva si stringe attorno alla famiglia Lorenzi, esprimendo il proprio cordoglio e la propria vicinanza in questo momento difficile.