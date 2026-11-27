(Adnkronos) - Videogiochi, manga, fumetti, eSport e creator possono essere anche un modo per parlare ai giovani di futuro, talento, scelte, difficoltà e lavoro. È con questo obiettivo che Fondazione Cariplo partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, in corso da oggi al 29 novembre a Fie...

(Adnkronos) – Videogiochi, manga, fumetti, eSport e creator possono essere anche un modo per parlare ai giovani di futuro, talento, scelte, difficoltà e lavoro.

È con questo obiettivo che Fondazione Cariplo partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2026, in corso da oggi al 29 novembre a Fiera Milano Rho, una delle principali manifestazioni italiane dedicate al gaming e alla cultura pop. Al centro della presenza della Fondazione c’è ZeroNeet, il programma promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo, nato per prevenire e contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione.

Il programma mette oggi in campo 56 milioni di euro e punta ad accompagnare 20.000 giovani in condizione di Neet e 20.000 studenti, intervenendo sul fronte della prevenzione della dispersione scolastica, dell’inclusione sociale e lavorativa e della conoscenza del fenomeno.

Il fenomeno dei Neet – evidenzia Fondazione Cariplo in una nota – resta un allarme: nel 2025 in Italia 1,1 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, pari al 13,3%, non studiavano, non lavoravano e non seguivano percorsi di formazione.

In Lombardia erano circa 127.000, l’8,3% della popolazione giovanile. Numeri in calo rispetto al 2024, quando si contavano circa 1,3 milioni di Neet in Italia, pari al 15,2%, e 150.000 in Lombardia, il 10,1%, ma che non consentono di abbassare la guardia: oltre un milione di giovani resta fuori dai percorsi di studio, formazione e lavoro.

“Se vogliamo contrastare davvero il fenomeno dei Neet dobbiamo riuscire prima di tutto a raggiungere i giovani, parlare con loro e offrire occasioni concrete per riconoscere capacità e interessi e trasformarli in opportunità”, dice il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone.

“Essere alla Milan Games Week – aggiunge – significa anche questo: entrare in uno spazio frequentato da migliaia di ragazzi e ragazze e utilizzare linguaggi a loro vicini per parlare di futuro, formazione e lavoro. Con ZeroNeet abbiamo scelto di intervenire sia sulla prevenzione sia sull’accompagnamento di chi è già fuori dai percorsi di studio e occupazione, con un programma da 56 milioni di euro che punta a raggiungere 20.000 studenti e 20.000 giovani Neet. Perché dietro questi numeri ci sono ragazzi che hanno bisogno di trovare una strada possibile e, soprattutto, l’occasione per cominciare a percorrerla”.

La partecipazione alla Games Week nasce proprio dalla volontà di intercettare i ragazzi nei luoghi che frequentano e attraverso linguaggi che sentono propri. La strategia di ZeroNeet prevede infatti, accanto alle attività sul territorio, campagne sui social, strumenti digitali, partecipazione a eventi e collaborazioni con creator capaci di entrare in relazione con i beneficiari del programma. Non solo incontri sui palchi: per tutte e tre le giornate della manifestazione, il corner ZeroNeet accoglierà ragazzi e ragazze interessati a conoscere il programma e le opportunità che offre. Qui sarà anche possibile mettersi in gioco con un’esperienza interattiva per esplorare le proprie attitudini e i propri orientamenti, sbloccando uno speciale companion e un reward dedicato.

Da oggi e per tre giorni i palchi della Games Week ospitano sei incontri che, attraverso esperienze e linguaggi molto diversi, affrontano un filo conduttore comune: “non esiste una sola strada per costruire il proprio futuro e passioni, competenze, errori e cambi di direzione possono diventare parte di un percorso personale e professionale”. La presenza alla Games Week – viene evidenziato da Fondazione Cariplo – “rappresenta un tassello di una strategia più ampia. ZeroNeet non interviene soltanto quando un giovane è già fuori dai percorsi di studio e di lavoro, ma prova ad agire prima, durante e dopo i momenti di difficoltà, attraverso tre assi: prevenzione, contrasto e conoscenza. L’obiettivo è incontrare i ragazzi nei luoghi che frequentano, far conoscere le opportunità del programma e raggiungere anche chi è lontano dai tradizionali percorsi di orientamento.

Tra le iniziative già attive ci sono Top – Tutoring Online Program, che offre supporto allo studio personalizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che esprimono difficoltà; Azionamenti – Laboratorio di possibilità, che lavora nelle scuole secondarie di secondo grado anche attraverso linguaggi artistici ed espressivi per rafforzare competenze, consapevolezza e fiducia; e Giovani e Lavoro per ZeroNeet, che punta a formare e accompagnare al lavoro 10.000 giovani tra i 18 e i 29 anni nelle professioni maggiormente richieste dalle imprese. Sul fronte del contrasto, il programma comprende inoltre le 55 reti territoriali sostenute per intercettare anche i giovani più difficili da raggiungere e accompagnarli verso le opportunità più coerenti con bisogni, interessi e territorio. Complessivamente sono coinvolti 459 soggetti del privato sociale, pubblici e privati. Ed è proprio questa logica di avvicinamento ai giovani che porta ZeroNeet alla Games Week: “non chiedere ai ragazzi di avvicinarsi alle opportunità, ma portare le opportunità nei luoghi, fisici e digitali, in cui i ragazzi già si incontrano, si raccontano e costruiscono le proprie passioni”.

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