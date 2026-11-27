(Adnkronos) - Ecoforum Veneto ha aperto oggi la sua undicesima edizione a Belluno, riconfermandosi un’occasione preziosa di incontro tra amministratori regionali e locali, enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani, aziende leader del riciclo, esperti e addetti ai lavori. La prima giornata ha...

(Adnkronos) – Ecoforum Veneto ha aperto oggi la sua undicesima edizione a Belluno, riconfermandosi un’occasione preziosa di incontro tra amministratori regionali e locali, enti gestori della raccolta dei rifiuti urbani, aziende leader del riciclo, esperti e addetti ai lavori. La prima giornata ha visto il punto della situazione sul piano rifiuti regionale, uno scambio di idee e criticità tra i diversi modelli di raccolta, uno sguardo sui metodi innovativi di riutilizzo delle materie di scarto e di ottimizzazione della materia prima, infine un confronto a 360° tra i Consigli di bacino del Veneto.

Come di consueto, Arpav ha anticipato alcuni dati riferiti al 2025, che dopo anni segnano un calo nella produzione di rifiuti urbani: in Veneto ne sono stati prodotti circa 2.300.000 tonnellate, l’1,1% in meno rispetto al 2024, con un dato pro capite tra i più bassi a livello nazionale, mentre il rifiuto urbano residuo è di 110,5 kg per abitante.

La raccolta differenziata cresce dello 0,2% e raggiunge il 78,4%, con un tasso di riciclaggio complessivo del 68,7%. La strada è quella giusta ma serve un impegno collettivo maggiore per raggiungere gli obiettivi del Piano rifiuti del Veneto, che prevede 80 kg pro capite di secco residuo, 84% di raccolta e 70% tasso di riciclaggio.

Si stima che il Veneto, nel prossimo rapporto di Ispra, si attesterà ancora come seconda regione in Italia per percentuale di raccolta differenziata, anche se i fattori più pesanti da un punto di vista ambientale come il tasso di riciclaggio e il secco residuo sono più performanti in Veneto rispetto all’Emilia Romagna.

Infatti non è importante aumentare solo la quantità di rifiuti differenziati ma anche la qualità della raccolta stessa, per cui l’obiettivo resta aumentare mantenendo al contempo la qualità.

Il confronto avvenuto durante Ecoforum ha messo in luce l’importanza delle buone pratiche e la necessità che sempre più comuni le adottino, attraverso modelli che responsabilizzano il singolo cittadino, massimizzino la qualità della raccolta e siano disegnati su misura sulle esigenze del territorio. Le indagini svolte da Arpav nel 2025 evidenziano inoltre come la promozione di strumenti di prevenzione e riuso quali mercatini dell’usato, centri del riuso, progetti nelle scuole ed empori solidali consenta l’ottenimento di risultati importanti, tanto che attraverso di questi nel 2025 è stato possibile recuperare quasi 500.000 kg di eccedenze alimentari e allungare la vita di 57.000 kg di beni durevoli. Altra menzione importante va al compostaggio domestico, attivo nel 93% dei comuni veneti, che ha sottratto circa 70.000 tonnellate di organico dal circuito pubblico.

Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, il Veneto non registra problemi di collocamento emergenziale dei rifiuti e l’impiantistica di piano continua a consentire al territorio regionale l’autosufficienza, con una gestione dei flussi regolati dalla Ragione, in collaborazione con i Consigli di bacino territoriali, che oltre a prevedere la collocazione del rifiuto indifferenziato si occupano anche della gestione degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata (unica regione in Italia ad adottare questa pratica).

Protagonista della giornata è stato anche il confronto tra filiere virtuose e gli impianti di economia circolare, dal quale emerge che nel Veneto non mancano le competenze adatte per sviluppare innovazioni in materia di riciclo di materie prime e lavorazione degli scarti. A titolo di esempio, vi sono aziende che utilizzano residui forestali, scarti agroalimentari, potature degli ulivi, dei vigneti e degli alberi da frutto per realizzare biomassa e residui vegetali e sottoprodotti industriali e agricoli di frutta e verdura per il biogas, come Menz&Gasser, oppure esperienze come quella di Fassa Bortolo, con l’impiego di materiale riciclato nei prodotti per l’edilizia. Affrontato anche il tema della sicurezza ambientale, perché riciclare non può significare rimettere in circolazione sostanze pericolose o trasferire l’inquinamento da un prodotto all’altro. In questo senso le innovazioni di Conou e Gea nel campo della ricerca e della gestione di inquinanti emergenti come i Pfas, sono un modello da approfondire e replicare. Nello stesso ambito importante l’esperienza di Tea Group nei sistemi di monitoraggio degli inquinanti negli impianti e del loro impatto sulla salute. Fondamentale anche il ruolo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, che possono rendersi parte attiva del cambiamento attraverso gli acquisti verdi, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e l’utilizzo di prodotti riciclati nelle opere pubbliche; un esempio su tutti riguarda la filiera della plastica, che ha visto una forte crisi nei mesi scorsi dovuta principalmente all’aumento dei costi energetici e dell’importazione di plastica a basso costo dai mercati esteri.

In conclusione della prima giornata di Ecoforum Veneto si è tenuto il consueto confronto tra i dodici Consigli di bacino, organi pubblici che sovraintendono alla gestione dei rifiuti nei territori. A questo proposito, per Legambiente è indispensabile rafforzare lo spirito di squadra e di collaborazione tra i territori, che fanno parte di un territorio più ampio, cioè quello regionale. Solo se sarà possibile pianificare le future azioni in maniera responsabile, ambiziosa e con uno sguardo globale sarà possibile raggiungere prima gli obiettivi del Piano rifiuti previsti al 2030, e successivamente impostare la strada per una visione al 2040 che veda sempre il Veneto come protagonista delle eccellenze europee nella gestione dei rifiuti.

“Dall’undicesima decima edizione di Ecoforum Veneto emerge che nel 2025 c’è stato un miglioramento del sistema regionale di gestione dei rifiuti, ma si registrano velocità differenti tra i territori” sintetizza il direttore di Legambiente Veneto, Piero Decandia. “Qualità delle raccolte, responsabilizzazione della cittadinanza e governance condivisa sono le sfide per raggiungere gli obiettivi del 2030 e costruire il Veneto del 2040, con uno sguardo sempre attento e innovativo sulle filiere produttive, utilizzando la tecnologia come strumento per rafforzare, e non sostituire, la responsabilizzazione della cittadinanza”.

“La sfida non è più soltanto raccogliere e differenziare meglio i rifiuti, ma costruire un sistema economico capace di consumare meno risorse, mantenere più a lungo il valore dei materiali e trasformare il riciclo in una leva strutturale della politica industriale” chiosa Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. “Il Veneto dispone delle condizioni necessarie per poter trasformare l’economia circolare in una vera politica industriale, ambientale e territoriale e rendersi protagonista di una metamorfosi che dia concretezza al Clean Industrial Deal europeo”. Appuntamento a domani, sabato 29 novembre, con la presentazione del rapporto “Comuni Ricicloni 2026” e la premiazione dei Comuni e delle buone pratiche territoriali.

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