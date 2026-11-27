L’autopsia sul corpo di Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia, è durata oltre nove ore. L’esame è stato eseguito all’istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze. Il corpo era stato trovato senza vita il 21 novembre con un colpo di pistola alla testa, nella sua villa in Maremma.

Il primo esito è arrivato nella serata di venerdì, con una nota sintetica della Procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio.

Gli esami hanno escluso “segni di lesività riconducibili a terzi sul corpo”. Il suicidio è stato confermato.

Autopsia e accertamenti in corso

L’esame è stato eseguito da Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e da Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina legale di Siena. Le operazioni sono iniziate intorno alle 8 e si sono concluse quasi alle 19.

Restano aperte molte domande. Incrociando le immagini della videosorveglianza della villa con i dati autoptici, l’ora della morte potrebbe risalire alla tarda serata di venerdì 20 novembre. Gli inquirenti dovranno stabilire quale mano abbia impugnato l’arma, quale sia stata la traiettoria del proiettile e se vi fossero sostanze alteranti, come droga, farmaci o alcol.

La relazione dei periti sarà presentata alla Procura di Grosseto. Per la sua stesura serviranno settimane.

La famiglia ha nominato come consulente di parte Marco Di Paolo, professore di Medicina legale all’Università di Pisa, che seguirà gli accertamenti autoptici. Gli avvocati Enrico De Martino e Francesco Bertorotta, legali della famiglia, hanno commentato l’incarico conferito dalla Procura. «La Procura ha dato un incarico molto completo», ha dichiarato De Martino. L’incarico comprende anche esami tossicologici.

La lettera lasciata da De Gennaro

Dopo l’appello della famiglia, un quotidiano ha pubblicato integralmente una lettera scritta da De Gennaro poco prima del gesto. Lui stesso la definisce un “testamento morale”. Nel testo, De Gennaro accompagna un hard disk con le parole: “Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze.”

Nello scritto, De Gennaro afferma di non aver mai tradito il suo giuramento di fedeltà alla Patria e di aver servito il Paese con onestà e lealtà. Chiede scuse e perdono a chi ha coinvolto involontariamente nei problemi che sta affrontando. Scrive inoltre: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità.”

Camera ardente e funerali a Roma

Il feretro è partito da Firenze per Roma. La camera ardente sarà allestita alla Scuola superiore di Polizia e sarà aperta sabato 28 novembre dalle 9 alle 17.

Le esequie, in forma solenne, si svolgeranno lunedì 30 novembre alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Alla cerimonia parteciperà, tra gli altri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.