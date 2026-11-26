Il giudice dovrà decidere se ratificare l'accordo tra il calciatore e la Procura di Como.

Il portiere dell’Inter Josep Martinez è verso il patteggiamento per l’investimento di Paolo Saibene, un uomo di 81 anni che si muoveva su una carrozzina elettrica. Il fatto risale al 28 ottobre 2025 a Fenegrò, nel Comasco. A più di un anno di distanza, il calciatore ha chiesto una pena di un anno, con sospensione condizionale e risarcimento del danno.

La richiesta di patteggiamento

La Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio del calciatore, che ha presentato la richiesta di patteggiamento a un anno. Sull’accordo è arrivato il consenso della Procura, diretta da Massimo Astori.

La dinamica dell’investimento

Secondo due testimoni, l’anziano avrebbe invaso la corsia di marcia dell’auto guidata da Martinez, forse a causa di un malore.

Il calciatore non è riuscito a evitarlo. Sull’asfalto non sono stati riscontrati segni di frenata.

Sarà fissata un’udienza per la sentenza di applicazione della pena. Spetterà al giudice decidere se ratificare il patteggiamento.