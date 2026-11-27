Si è conclusa dopo quasi undici ore l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, ex prefetto ed ex capo della Polizia, trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa nel Grossetano. Gli accertamenti sono stati eseguiti all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Grosseto.

Tra gli obiettivi principali dell’esame c’è quello di ricostruire con maggiore precisione le ultime ore di vita dell’ex dirigente e stabilire quando sia avvenuto il decesso.

L’autopsia, iniziata intorno alle 8 di venerdì 27 novembre, rappresenta un passaggio importante per le indagini. I magistrati hanno disposto anche approfondimenti tossicologici, che potranno contribuire a chiarire ulteriori aspetti della vicenda.

Al momento, infatti, restano diversi elementi da verificare sulle circostanze della morte.

Autopsia su Gianni De Gennaro: gli esami per stabilire l’ora del decesso

L’inchiesta della Procura di Grosseto è stata aperta per il reato di istigazione al suicidio a carico di ignoti. Gli accertamenti medico-legali dovranno fornire risposte utili agli investigatori, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione temporale degli avvenimenti.

Secondo la prima ricostruzione investigativa, De Gennaro si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. Il suo corpo era stato trovato proprio sabato 21 novembre nella dependance della villa di famiglia, situata nel Grossetano.

Per svolgere l’autopsia, i magistrati hanno incaricato i medici legali Beatrice Defraia e Andrea Paterna. La richiesta è quella di una perizia approfondita, che non si limita all’esame autoptico ma comprende anche una serie di analisi tossicologiche.

La famiglia di De Gennaro ha partecipato agli accertamenti attraverso un proprio consulente, il professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa. Le operazioni si sono svolte in un’area del padiglione di medicina legale dell’ospedale Careggi, che è stata transennata per impedire ai giornalisti di avvicinarsi.

Dopo quasi undici ore di lavoro, gli esami si sono conclusi. Saranno ora gli esiti degli accertamenti a fornire ulteriori elementi per chiarire le circostanze della morte e contribuire al lavoro della Procura.

Camera ardente a Roma il 28 novembre: funerali lunedì 30

Terminata l’autopsia, sono state avviate le procedure necessarie per restituire la salma ai familiari e preparare il feretro. Intorno alle 19 di venerdì 27 novembre, il carro funebre ha lasciato l’ospedale Careggi per raggiungere la Capitale.

Sono già stati stabiliti anche i momenti dedicati all’ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita sabato 28 novembre, dalle 9 alle 17, nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, a Roma. Sarà l’occasione per familiari, amici e colleghi di rendere omaggio all’ex capo della Polizia.

I funerali si svolgeranno invece lunedì 30 novembre alle ore 12, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. La cerimonia rappresenterà l’ultimo momento di commiato per De Gennaro, la cui morte ha suscitato grande attenzione anche per le circostanze ancora da chiarire.

Nel frattempo, l’indagine della Procura di Grosseto prosegue. Gli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici saranno importanti per completare la ricostruzione degli ultimi momenti di vita dell’ex prefetto e per verificare ogni elemento utile all’inchiesta.