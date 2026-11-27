Ornella Muti e il suo percorso a Ballando con Le Stelle, in molti si stanno chiedendo se sarà presente nella puntata di domani 28 novembre o se invece si ritirerà dal programma puntando ad essere ripescata nella puntata di settimana prossima, un quadro che se dovesse verificarsi non sarebbe negativo, significherebbe che la guarigione è incompleta e si vuole preservare.

Lei però ha deciso di dichiarare di persona cosa farà per il suo immediato futuro.

Ornella Muti e il rapporto con Pasquale La Rocca a Ballando

Ornella Muti è in gara come concorrente accanto al ballerino Pasquale La Rocca, il rapporto tra i due si è andato consolidando sia dal punto di vista professionale che da quello umano, lei ha voluto chiarire di avere intenzione di continuare a ballare con lui.

La sua intenzione per questa settimana è di provare a tenere duro e ad essere presente in sala da ballo con lui al fine di testare come risponde il suo fisico dall’influenza che ha subito oltre agli infortuni che l’hanno colpita con dolori alle costole e alla spalla legati all’attività fisica svolta.

Quindi non sembra destinata ad arrendersi al suo corpo che gli ha mandato diversi segnali e vuole provare ad esserci nella puntata finale pre-ripescaggio, il suo obiettivo è qualificarsi alla finalissima senza ulteriori prove in pista, vedremo se sarà in grado di riuscirci.

Ornella Muti conferma: “Domani sarò in diretta a Ballando”

Ornella Muti non ha dato alcun peso alle speculazioni che la riguardavano, sia quelle che parlavano di un suo ritiro dal programma che quelle relative alla sua presenza o meno nella puntata che andrà in diretta domani 28 novembre.

Lo ha fatto attraverso una telefonata avuta con Fanpage.it, come riporta The Social Post, nella quale ha confermato che farà di tutto per esserci e che starebbe provando con il proprio compagno di danza i passi, i dolori fisici sono passati e si sente bene. La telefonata si è chiusa con una certezza “domani ci sarò a Ballando“.

Un annuncio che ha fatto impazzire i suoi fans e messo a tacere gli haters già pronti a vederla ritirata dal programma, dando prova nuovamente di quanto sia coinvolta nel programma e di come il rapporto con Pasquale La Rocca, suo ballerino, sia affiatato.