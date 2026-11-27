Oggi a cercare l'affare non sono solo i consumatori. Anche le aziende, in questi giorni, fanno i conti con i budget di fine anno e si chiedono dove conviene investire per arrivare al Natale con il pubblico giusto davanti.

AdHub Media ha pensato a loro con i Media Deals di Black Friday 2026: tre pacchetti pubblicitari a prezzo bloccato, validi per i contratti firmati entro il 15 dicembre. Dal giorno dopo si torna al listino.

Lo spot sulla Smart TV

Il primo pacchetto è quello che si avvicina di più alla vecchia pubblicità televisiva, con la differenza che arriva sugli schermi connessi. Sono 200.000 impression su un network programmatico che copre le Smart TV Samsung e LG e piattaforme come Rakuten TV, CHILI e Pluto TV. Lo spot dura al massimo 30 secondi, occupa tutto lo schermo e non si può saltare. Costa 4.500 euro invece di 5.500.

Cinque articoli su Notizie.it

Per chi preferisce raccontarsi con un contenuto, c’è la formula dei guest post: cinque articoli sponsorizzati su Notizie.it a 1.000 euro in tutto, quindi 200 euro l’uno, contro i 2.500 del listino. Restano fuori i settori gambling, casinò e criptovalute.

Un milione di impression sul display

Il terzo pacchetto è il banner 300×250, il formato più diffuso sia su desktop sia su mobile. L’offerta comprende 1 milione di impression sul network verticale più adatto al proprio pubblico: finanza, donna, entertainment o automotive. Il prezzo è 3.000 euro, contro i 5.000 di listino, cioè un CPM di 3 euro.

Come si attiva

Per partire basta scrivere ad AdHub Media, che verifica disponibilità e date e poi mette online la campagna. I pacchetti valgono fino a esaurimento dell’inventario e i prezzi sono IVA esclusa. Gli acquisti in programmatico, precisa la concessionaria, agiscono sull’inventario al netto delle vendite già fatte.

Tutti i dettagli sono sulla pagina dedicata ai Media Deals Black Friday 2026 di AdHub Media.