Torta Sole Esselunga richiamata per presenza di pesticidi: i lotti e le scade...

Torta Sole Esselunga richiamata per presenza di pesticidi: i lotti e le scade...

(Adnkronos) - I supermercati Esselunga hanno richiamato la Torta Sole per la presenza di pesticida. In quattro lotti a marchio Elisenda è stata rilevata la presenza di un fitofarmaco oltre i limiti di legge in un ingrediente. Il prodotto, venduto tra il 23 e il 26 novembre, non va assolutamente co...